‘A Odisseia’ bate US$ 1 bilhão em bilheteria – e supera críticas de gregos e troianos

Antes mesmo de chegar aos cinemas, A Odisseia, dirigida por Christopher Nolan, já causava desavenças entre gregos ou troianos – ou melhor, entre a esquerda e a direita da polarização política. De um lado, surgiram críticas de que Nolan tirou a força das personagens femininas e descaracterizou o poema épico de Homero, no qual o filme se inspira. Do outro lado, puxado especialmente por Elon Musk, houve gritaria com a escolha de uma atriz negra para viver Helena de Troia, e de um ator trans entre os soldados de Odisseu. A intriga, ainda bem, não impediu o épico de bater 1 bilhão de dólares em bilheteria mundial, consolidando-se como um dos maiores fenômenos comerciais de 2026.

O resultado é também expressivo por se tratar de uma produção que, apesar do elenco estrelado e do orçamento estimado em 250 milhões de dólares, não pertence a uma franquia contemporânea de super-heróis ou animação. Já no primeiro fim de semana, o longa havia dado sinais de sua força: arrecadou 264,1 milhões de dólares mundialmente. Foi a maior estreia global da carreira do diretor. A cifra bilionária também tem peso na filmografia de Nolan.

A Odisseia é apenas o terceiro longa do cineasta a ultrapassar a marca do bilhão, depois de Batman: O Cavaleiro das Trevas, de 2008, e Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, de 2012. Seu fenômeno mais recente, Oppenheimer, de 2023, chegou muito perto, mas encerrou sua passagem pelos cinemas abaixo do bilhão. Agora, a expectativa é que A Odisseia supere também os números de O Cavaleiro das Trevas Ressurge e se torne a maior bilheteria de toda a carreira de Nolan.

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O desempenho reforça a aposta cada vez mais incomum de Nolan na experiência cinematográfica tradicional. A Odisseia foi o primeiro longa-metragem rodado inteiramente com câmeras IMAX 70 mm, e sessões em formatos especiais tiveram papel importante na campanha do filme. Ingressos para determinadas exibições em IMAX 70 mm começaram a ser vendidos com um ano de antecedência — uma estratégia inédita para uma grande produção de Hollywood.

Na trama, Matt Damon vive Odisseu, rei de Ítaca que tenta retornar à sua terra e à mulher, Penélope (Anne Hathaway), depois de lutar na Guerra de Troia. No caminho, enfrenta criaturas e personagens míticos, como o ciclope Polifemo, as sereias e a feiticeira Circe. O elenco reúne ainda Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o e Charlize Theron.

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O sucesso dofilme também ajuda a impulsionar um ano especialmente lucrativo para a Universal. O estúdio ultrapassou recentemente 4 bilhões de dólares em arrecadação mundial em 2026, impulsionado por títulos como Super Mario Galaxy: O Filme, Michael, Minions & Monstros e a própria A Odisseia.