A obsessão da Globo com Nordeste em ‘Lá na Minha Terra’, nova novela das 6

O autor Mário Teixeira e o diretor Allan Fiterman repetem a parceria de Mar do Sertão e No Rancho Fundo em Lá na Minha Terra, nova novela das seis da Globo, que estreia nesta segunda-feira, 9. A fórmula que conquistou o público continua: personagens populares, humor, elementos de fábula e o sertão nordestino como cenário. Desta vez, porém, a dupla pretende ampliar esse universo, mostrando um Nordeste mais moderno e dividindo a narrativa com São Paulo.

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“A gente quer mostrar um Nordeste novo, que ainda é muito pouco visto, não só em termos de natureza, como em termos de modernidade. O Nordeste ainda sofre tanto preconceito por parte de algumas pessoas”, afirma Mário, em conversa com a coluna GENTE.

A proposta também se reflete nas locações. Depois de explorar o sertão de Alagoas e Minas Gerais (este no sudeste), a equipe apostou na Chapada Diamantina, Bahia. “A gente queria trazer um olhar de natureza que vira personagem. A Chapada é a coisa mais linda. Tem verde, tem pedra, tem água. Ela amplia esse imaginário e evita estereótipos. O sertão é plural… e a gente quer trazer esse sertão plural para a novela”, explica Allan.

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Já Mário pretende explorar o contraste com a metrópole paulista, onde parte da história acontece. “A fábula vai estar presente em São Paulo tanto quanto está no sertão. Nada é mais fantástico do que o cotidiano numa cidade como São Paulo”, diz.

Apesar das semelhanças com os trabalhos anteriores, a dupla garante que a história é inédita. “A gente trabalha em cima dos arquétipos: o delegado, o padre, a moça do cabaré, o coronel. Continua tendo esse universo lúdico e fabular, mas a história é completamente diferente”, defende Allan. A trama acompanha Rosenda, interpretada por Dira Paes, que parte em busca do marido desaparecido há quinze anos.

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