🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Cultura

A obsessão da Globo com Nordeste em ‘Lá na Minha Terra’, nova novela das 6

Mário Teixeira e Allan Fiterman repetem parceria de sucesso e, em conversa com a coluna GENTE, explicam por que apostam em novo olhar sobre região

Por Giovanna Fraguito 9 nov 2026, 09h00
Mario Teixeira (autor) e Allan Fiterman (diretor artístico)
Mario Teixeira (autor) e Allan Fiterman (diretor artístico) (Beatriz Damy/TV Globo)
Continua após publicidade
A obsessão da Globo com Nordeste em ‘Lá na Minha Terra’, nova novela das 6 Priorize VEJA no Google

O autor Mário Teixeira e o diretor Allan Fiterman repetem a parceria de Mar do Sertão e No Rancho Fundo em Lá na Minha Terra, nova novela das seis da Globo, que estreia nesta segunda-feira, 9. A fórmula que conquistou o público continua: personagens populares, humor, elementos de fábula e o sertão nordestino como cenário. Desta vez, porém, a dupla pretende ampliar esse universo, mostrando um Nordeste mais moderno e dividindo a narrativa com São Paulo.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente  

“A gente quer mostrar um Nordeste novo, que ainda é muito pouco visto, não só em termos de natureza, como em termos de modernidade. O Nordeste ainda sofre tanto preconceito por parte de algumas pessoas”, afirma Mário, em conversa com a coluna GENTE.

A proposta também se reflete nas locações. Depois de explorar o sertão de Alagoas e Minas Gerais (este no sudeste), a equipe apostou na Chapada Diamantina, Bahia. “A gente queria trazer um olhar de natureza que vira personagem. A Chapada é a coisa mais linda. Tem verde, tem pedra, tem água. Ela amplia esse imaginário e evita estereótipos. O sertão é plural… e a gente quer trazer esse sertão plural para a novela”, explica Allan.

Siga
Continua após a publicidade

Já Mário pretende explorar o contraste com a metrópole paulista, onde parte da história acontece. “A fábula vai estar presente em São Paulo tanto quanto está no sertão. Nada é mais fantástico do que o cotidiano numa cidade como São Paulo”, diz.

Apesar das semelhanças com os trabalhos anteriores, a dupla garante que a história é inédita. “A gente trabalha em cima dos arquétipos: o delegado, o padre, a moça do cabaré, o coronel. Continua tendo esse universo lúdico e fabular, mas a história é completamente diferente”, defende Allan. A trama acompanha Rosenda, interpretada por Dira Paes, que parte em busca do marido desaparecido há quinze anos. 

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
novela
TV Globo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).