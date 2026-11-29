Dono de uma carreira longeva à frente do vocal dos Detonautas, Tico Santa Cruz chegou aos 49 anos mantendo uma rotina ativa nos palcos. Mas entre um show e outro, o músico encontra tempo para se dedicar a uma outra trajetória: a de atleta amador. Embora sempre tenha tido uma boa relação com esportes, o carioca intensificou seu vínculo com a atividade física nos últimos anos, quando passou a se dedicar à natação em mar aberto e começou a competir em eventos como o Rei e Rainha do Mar.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

“Eu gosto do ambiente da competição”, resume Tico, em entrevista exclusiva à coluna GENTE. O artista já participou de três edições do Rei e Rainha do Mar, em Brasília, Copacabana e Saquarema, e está se preparando para a quarta participação no evento, que retorna à praia da Zona Sul do Rio. “Lembro que nadei 2.500 metros na minha primeira vez. Depois fui para 3.500 m nas seguintes, e agora estou me preparando para os 10.000 m”, conta, explicando a natureza do desafio.

Hérnia de disco

Continua após a publicidade

Apesar de ter iniciado sua trajetória no esporte ainda na infância, Tico passou boa parte da idade adulta sem se dedicar à prática. Isso mudou em 2018, quando foi diagnosticado com uma hérnia de disco na lombar. “Os médicos me falaram que o único esporte que poderia praticar com a hérnia era natação. Iniciei nas piscinas e, há uns dois anos, comecei a nadar no mar. Estou ativo desde então”, afirma o músico, que diz ter um contato quase terapêutico com as águas.

“Existe uma troca energética nesse lugar. Toda vez que não estou me sentindo bem ou passo por um momento difícil, recorro ao mar para me estabilizar novamente”, explica Tico. Atualmente, o artista conta com uma assessoria própria para se preparar para competições, e mantém uma rotina ativa de treinos. “Faço meus treinamentos ao longo de toda a semana. Quando não estou no Rio, nado na piscina. Encontro piscinas no Brasil inteiro quando vou viajar para fazer shows”, afirma.

Continua após a publicidade

Importância dos treinos

A dedicação tem dado frutos. O músico conta que o foco e a regularidade resultantes de seu comprometimento entregaram uma série de benefícios, como concentração e bem-estar mental, e até fizeram com que ele diminuísse bastante o uso de álcool. “Nunca tive problemas com álcool, mas hoje em dia considero o uso complicado por privilegiar qual será a minha situação no dia seguinte (ao uso)”, aponta, indicando a importância que dá aos treinos. “O dia seguinte é muito difícil para quem gosta de fazer esporte, e para quem tem 49 anos, é quase como ter dengue”, completa.

Continua após a publicidade

Outro ponto importante são os benefícios para a sua carreira artística. Desde que passou a se dedicar com maior intensidade à natação em alto-mar, Tico sente que consegue fazer shows com maior energia. “Consigo colocar em prática toda a capacidade cardiorrespiratória que conquistei ao longo desse período. Preciso de oxigênio para cantar e me movimentar no palco ao mesmo tempo, e isso me ajudou muito”, finaliza.