A nova e ousada tentativa de Bruna Marquezine de emplacar carreira internacional

Aos 31 anos, a atriz Bruna Marquezine já acumula uma série de tentativas de emplacar uma carreira no exterior. Depois de se destacar em produções nacionais, nas quais atua desde a infância, a artista vem buscando espaço no mercado internacional há algum tempo — embora sem grande sucesso até agora. Sua nova investida será na terceira temporada de Magnatas do Crime, série da Netflix estrelada por Theo James e Kaya Scodelario e aclamada pela crítica.

A primeira tentativa aconteceu em 2015, quando a atriz integrou o elenco de Breaking Through: No Ritmo do Coração, filme dirigido por John Swetnam que também contou com uma participação de Anitta. Na época, Bruna vivia um bom momento na televisão brasileira, com destaque em novelas como Em Família e I Love Paraisópolis, mas não conseguiu grande repercussão internacional com a produção.

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A investida mais ambiciosa, no entanto, só veio em 2020, quando seu contrato com a TV Globo chegou ao fim e ela assinou com a Netflix. Na época, Bruna participaria de Conquest, produção protagonizada por Keanu Reeves. A série chegou a ter gravações, mas acabou cancelada após o diretor gastar parte do orçamento da produção com investimentos em criptomoedas.

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Uma segunda tentativa aconteceu em 2021, quando a atriz fez testes para interpretar Supergirl em The Flash, filme da DC Comics, chegando perto de conseguir o papel. “Soube de alguns nomes de atrizes que admiro profundamente e que sempre considerei serem artistas muito melhores, mais capacitadas do que eu, com mais bagagem. Eu fui a única brasileira aprovada. Fui para o top 5, fui para o top 2”, contou ela na ocasião.

Bruna acabou perdendo a vaga para a colombiana Sasha Calle, o que, em retrospecto, pode não ter sido um grande prejuízo: o filme fracassou nas bilheterias e teve uma recepção decepcionante. Ainda assim, seu desempenho nos testes pode ter contribuído para abrir outras portas. Em 2023, Bruna finalmente estreou em uma produção da DC Comics, integrando o elenco de Besouro Azul, onde interpretou Jenny Kord, interesse amoroso do protagonista Jaime Reyes, vivido por Xolo Maridueña.

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O filme, porém, esteve longe de se tornar um fenômeno, e a atuação da brasileira dividiu opiniões. Enquanto o The Hollywood Reporter destacou a “química adorável” entre Bruna e Xolo, o The New York Times avaliou que os dois tinham “a química romântica de um picles e um pote de maionese”. Apesar da recepção morna do longa, Bruna assinou contrato com a United Talent Agency (UTA) após o filme. A agência, uma das mais conhecidas de Hollywood, representa nomes como Rosalía e Chris Pratt. Na ocasião, a Deadline definiu a brasileira como uma “atriz em ascensão”.

A nova oportunidade internacional, porém, só foi anunciada agora, com sua participação em Magnatas do Crime. Ainda não se sabe qual será o papel de Bruna na trama, mas ela integrará um elenco reforçado por nomes como Elijah Wood e Orlando Bloom. Criada por Guy Ritchie, a série da Netflix tem sido bem recebida pela crítica, com suas duas primeiras temporadas acumulando avaliações positivas. A Variety, por exemplo, definiu a produção como “envolvente, devastadora e totalmente divertida”.

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Ainda é cedo para avaliar o impacto da participação de Bruna na série ou se ela conseguirá, enfim, consolidar seu espaço no mercado internacional. O fato é que, depois de uma sequência de projetos sem grande repercussão, a atriz terá a oportunidade de integrar, pela primeira vez, uma produção internacional bem-sucedida.