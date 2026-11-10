A nova aventura de Zélia Duncan no território da literatura

Zélia Duncan está expandindo suas apresentações para além do campo da música. Aos 62 anos, a cantora, conhecida por hits como Catedral, está se aventurando no território da literatura e é uma das atrações da 3ª edição do Flipetrópolis, o Festival Literário Internacional de Petrópolis.

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A artista irá integrar a mesa A palavra também canta, juntamente da cantora moçambicana Énia Lipanga e com mediação do jornalista Aydano André Motta. O objetivo do encontro é discutir como a palavra, seja cantada, escrita ou falada, tem potencial para se transformar em uma ferramenta de intervenção social.

O Flipetrópolis acontece de 12 a 15 de novembro de 2026, com entrada gratuita.

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