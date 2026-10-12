A nova atitude de Vini Jr. após outra separação de Virginia Fonseca

Vini Jr e Virginia Fonseca anunciaram o fim do relacionamento neste domingo, 12, e o jogador já apagou um dos registros com a influenciadora nas redes sociais. O atleta retirou do perfil uma foto na qual aparece ao lado da namorada e de Lewis Hamilton. O clique foi realizado no GP da Espanha, nos bastidores antes das corridas.

Os dois terminaram o namoro quatro meses após terem reconciliado a relação. Os dois chegaram a trocar alianças de compromisso há pouco mais de um mês. Virginia estava vivendo entre Goiânia, sua residência fixa com os filhos, e Madri, para onde viajava a cada quinze dias para ficar com o jogador.

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