A nova alfinetada de Olivia Rodrigo contra políticas de Donald Trump

“Nunca vamos parar de lutar”. É o que a cantora Olivia Rodrigo, de 23 anos, escreveu em um post compartilhado recentemente em seu perfil no Instagram a respeito dos ataques de Donald Trump à organização Planned Parenthood, que oferece serviços de saúde sexual, reprodutiva e educação pela defesa dos direitos reprodutivos.

No vídeo publicado em suas redes sociais, a artista aparece dançando ao som de sua música My Way. “Descobri que quase 30 clínicas da Planned Parenthood fecharam desde que o presidente Donald Trump sancionou uma lei que ‘corta o financiamento’ da Planned Parenthood”, diz o texto, enquanto Rodrigo e diversas outras mulheres permanecem com um semblante sério ao fundo. Logo em seguida, todas começam a dançar, enquanto a frase muda para: “Mas nunca vamos parar de lutar por cuidados de saúde sexual e reprodutiva!!!”

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Daisy Chain Fields (@daisychainfields)

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No dia 29 deste mês, a cantora irá realizar um festival de música beneficente chamado Daisy Chain Fields, onde apenas mulheres irão se apresentar. O evento fundado por Rodrigo acontecerá no Great Park em Irvine, na Califórnia, e 100% da renda obtida será destinada a ONGs de apoio a mulheres e meninas. A programação inclui, além da própria artista, nomes de peso no line-up, como Chappell Roan, Doechii, KATSEYE, Mistki, Bikini Kill, Die Spitz, Rachel Chinouriri, entre outras. As veteranas Karen O, Sarah McLachlan e Stevie Nicks também marcarão presença como convidadas especiais.

Em resposta ao vídeo de Rodrigo e ao apoio constante da jovem à organização, a presidente e CEO da Federação Planned Parenthood da América, Alexis McGill Johnson, compartilhou um comunicado: “Significa muito para nós que Olivia esteja tão profundamente engajada na luta pelos direitos ao aborto — especialmente quando o acesso aos cuidados oferecidos pelas clínicas da Planned Parenthood está ameaçado como nunca antes”, escreveu.

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“O fato de Olivia usar sua plataforma para trabalhar com a Planned Parenthood contribui muito para educar as pessoas sobre a liberdade reprodutiva, os cuidados essenciais oferecidos pelas clínicas da Planned Parenthood e as maneiras pelas quais elas mesmas podem trabalhar para protegê-los”, completou a empresária.

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