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Cultura

A nota de repúdio do Museu do Holocausto ao comentário sobre Anne Frank na Bienal do Livro

Obra que narra tragédia de adolescente judia na Segunda Guerra Mundial foi classificada como 'vitimista'

Por Flávio Monteiro 17 set 2026, 18h37 | Atualizado em 18 set 2026, 07h10
LIVROS NA MIRA - Índex: O Texas restringiu a história da menina judia que se escondeu dos nazistas -
Anne Frank (1929-1945) (Ullstein Bild/Getty Images)
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A nota de repúdio do Museu do Holocausto ao comentário sobre Anne Frank na Bienal do Livro Priorizar nos meus resultados Google

O Museu do Holocausto e a Federação Israelita emitiram notas de repúdio após uma frequentadora da Bienal Internacional do Livro de São Paulo classificar O Diário de Anne Frank como um livro “vitimista”. Na nota, emitida na última terça-feira, 15, as entidades afirmam que o diário da jovem “é o registro de uma adolescente submetida à perseguição nazista. Narrar o sofrimento não significa fazer dele uma identidade”.

A polêmica envolvendo o livro começou quando uma influenciadora entrevistou uma jovem que frequentava a Bienal, perguntando qual o melhor e pior livro que ela havia lido durante o evento. Em resposta, a frequentadora classificou a obra biográfica da adolescente judia, que narrou seus últimos momentos vivendo confinada em um esconderijo durante a ocupação nazista da Holanda, como o pior livro, justificando a escolha ao declarar a obra “vitimista”.

Tal declaração repercutiu de forma negativa imediatamente, com uma série de comentários nas redes sociais, tanto de historiadores quanto de usuários comuns, apontando a falta de conhecimento sobre a tragédia nazista e ausência de empatia.

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