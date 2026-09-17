A nota de repúdio do Museu do Holocausto ao comentário sobre Anne Frank na Bienal do Livro
Obra que narra tragédia de adolescente judia na Segunda Guerra Mundial foi classificada como 'vitimista'
O Museu do Holocausto e a Federação Israelita emitiram notas de repúdio após uma frequentadora da Bienal Internacional do Livro de São Paulo classificar O Diário de Anne Frank como um livro “vitimista”. Na nota, emitida na última terça-feira, 15, as entidades afirmam que o diário da jovem “é o registro de uma adolescente submetida à perseguição nazista. Narrar o sofrimento não significa fazer dele uma identidade”.
A polêmica envolvendo o livro começou quando uma influenciadora entrevistou uma jovem que frequentava a Bienal, perguntando qual o melhor e pior livro que ela havia lido durante o evento. Em resposta, a frequentadora classificou a obra biográfica da adolescente judia, que narrou seus últimos momentos vivendo confinada em um esconderijo durante a ocupação nazista da Holanda, como o pior livro, justificando a escolha ao declarar a obra “vitimista”.
Tal declaração repercutiu de forma negativa imediatamente, com uma série de comentários nas redes sociais, tanto de historiadores quanto de usuários comuns, apontando a falta de conhecimento sobre a tragédia nazista e ausência de empatia.
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