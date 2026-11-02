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Cultura

A Nobreza Do Amor: confira resumo da semana da novela das seis

Sinopses de 26 a 31 de outubro da novela das seis da Globo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 06h00
A Nobreza do Amor: Jendal captura família real de Batanga
A Nobreza do Amor: Jendal captura família real de Batanga (/ TV Globo/Reprodução)
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Capítulo 183 – dia 26, segunda-feira

Jendal e Alika se hospedam em Lisboa. Bartô teme perder o cargo de prefeito de Barro Preto. Graça se encanta com Mauro. Mirinho conta a Virgínia que foi desmascarado por Sebastião. Dona Menina afirma a Ana Maria que Mirinho não prejudicará a irmã. Sebastião provoca Mirinho sobre sua paternidade, e o rapaz confronta Virgínia. Alika consegue fugir de Jendal e o denuncia à polícia portuguesa, mas Nuru captura novamente a princesa. Nilo pede perdão a Caetana em nome de Severino. Carrapato visita Geralda. Mirinho flagra Ana Maria com Januário. O povo de Batanga ataca Binta. 

 

Capítulo 184 – dia 27, terça-feira

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Pascoal protege Binta e Campbell do povo de Batanga. Mirinho confronta Januário e revela a Graça sobre o namoro de Ana Maria. Binta ordena que a guarda real abra fogo contra a população, e Chinua se desespera. Manoel se declara para Rosa. Nilo corteja Caetana. Januário pede a mão de Ana Maria em namoro para Graça. Alika se mantém impassível diante de Jendal. Kofí se une a José/Zambi, por ordens da rainha Menemi. Manoel enfrenta Fortunato. Marta e Diógenes decidem fazer uma festa-surpresa de aniversário para Ritinha. Mackenzie se apresenta para apoiar Binta, e troca olhares cúmplices com Campbell. Jendal anuncia a Alika que o navio se aproxima de Batanga. 

 

Capítulo 185 – dia 28, quarta-feira

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Alika enfrenta Jendal, que ataca seu amor por Tonho. Mirinho confidencia seus planos de fuga para Manoel. Belmira teme perder Ritinha, e Viriato conforta a sobrinha. Binta humilha Pascoal. Maria Helena envia uma carta a Dôra, pedindo que a amiga interceda por ela junto a Manoel. Sebastião e Bartô desconfiam do real paradeiro de Maria Helena. Mirinho tenta se desvencilhar de Virgínia, que deseja uma viagem de lua-de-mel. Dona Menina prevê o destino de Januário. Carrapato pede que Geralda cozinhe para seu bando. Alika chega a Batanga, e fica horrorizada com o estado de seu povo. 

 

Capítulo 186 – dia 29, quinta-feira

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Alika reconhece José/Zambi disfarçado entre os populares, e se anima. Jendal ordena que Pascoal leve Alika para a prisão. Gamba se apresenta a Alika como um aliado. Pascoal revela a Jendal que Dumi fugiu da prisão com Kênia. Jendal confronta Binta por ter enviado Kênia para trabalhar nas minas. Sebastião alerta Bartô sobre a presença dos cangaceiros na cidade. Bartô se desespera ao descobrir que o busto de Veneranda sumiu. Jendal humilha Binta. Niara, v. Belmira confidencia a Viriato que Geralda e Carrapato têm um relacionamento. Clodomiro se interessa por comprar o engenho de Mirinho. Jendal propõe um acordo para Alika 

 

Capítulo 187 – dia 30, sexta-feira

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Jendal sugere poupar a vida de Alika e seu filho, caso a princesa aceite ser sua esposa. Oruka afirma a Chinua que um novo tempo acontecerá em Batanga, e pede que o conselheiro guarde um pacote até o fim da guerra. Sebastião prova a Viriato que se arrependeu de suas tramoias e oferece construir uma casa paroquial com o dinheiro recebido de Jendal. José/Zambi pede que Chinua convença Alika a aceitar o acordo com Jendal. Binta ouve quando Jendal afirma a Chinua que a castigará. Binta chantageia Campbell, que aceita ajudá-la a fugir. Jendal jura vingança contra Binta. Mirinho apresenta o engenho a Clodomiro. Marta e Diógenes se surpreendem com a foto de Maria Helena tocando piano com Murilo. Miguel pede perdão a Creusa. Alika aceita se casar com Jendal. 

 

Capítulo 188 – dia 31, sábado

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Alika aceita se casar com Jendal para proteger o filho que espera.  Pascoal informa a Jendal que Binta conseguiu fugir de Batanga com ajuda ligada aos ingleses. Jendal confronta Campbell e descobre que o britânico firmou acordos com a ex-rainha. Marta e Dôra se surpreendem ao ver uma foto de Maria Helena ao lado do pianista Murilo em uma revista. Fortunato decide ir atrás da ex-esposa. Sebastião é recebido de volta na pensão. Mirinho comemora a perspectiva de enriquecer com a venda do engenho. Menemi parte para Batanga para exigir a libertação de Alika.  Tonho, Niara e Omar chegam secretamente ao reino para se unir à resistência. Jendal se prepara para apresentar Alika ao povo como sua futura rainha, mas é surpreendido pela chegada de Menemi, que exige a libertação imediata da princesa. 

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