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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
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Cultura

A Nobreza Do Amor: confira resumo da semana da novela das seis

Sinopses de 19 a 24 de outubro da novela das seis da Globo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 06h06 | Atualizado em 26 out 2026, 17h08
Lázaro Ramos interpreta seu primeiro vilão na novela 'A Nobreza do Amor' -
Lázaro Ramos interpreta seu primeiro vilão na novela 'A Nobreza do Amor' - (/TV Globo/Divulgação)
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A Nobreza Do Amor: confira resumo da semana da novela das seis Priorize VEJA no Google

Capítulo 177 – dia 19, segunda-feira

Alika se emociona com a constatação de sua gravidez. Teresa, Onildo e Salma se despedem de Niara, Tonho e Omar. Mirinho e Virgínia retornam para a casa de engenho, e o rapaz descobre que Tonho foi atrás de Alika. Mirinho confessa a Manoel que planeja vender o engenho e fugir de Barro Preto. Graça tenta animar Virgínia. Menemi treina as mulheres para a luta. Liderados por José/Zambi, Akin, Ladisa e Dumi, os rebeldes iniciam a tomada do palácio em Batanga. Binta fica furiosa com Pascoal. Jendal faz uma proposta a Alika, que acaba revelando sua gravidez ao rei. 

 

Capítulo 178 – dia 20, terça-feira

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Jendal promete se vingar de Alika. Binta orienta Pascoal a capturar Dumi e Kênia antes que Jendal chegue a Batanga. Zenóbio diz a Januário que Tonho pode ser dono de uma grande fortuna. Severino revela a Mirinho sobre a riqueza das terras de Tonho. Rosa comenta com Nilo sua desconfiança sobre Severino. Mirinho abre uma conta no banco em nome de Virgínia, e Manoel suspeita. Virgínia tem um sangramento e teme perder seu bebê. Chinua anuncia a José/Zambi, Dumi e Akin que Jendal capturou Alika. Binta pede ajuda a Campbell para vencer a guerra em Batanga. 

 

Capítulo 179 – dia 21, quarta-feira

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Campbell e Chinua reagem à solicitação de Binta. Sebastião leva Virgínia para ser avaliada por Onildo. Mirinho arma para se livrar de Virgínia, e Marta alerta Diógenes sobre as intenções reais do genro. Manoel se impressiona com os planos de Mirinho para tomar as terras valiosas de Tonho. Mundica percebe que Rosa está usando Manoel para provocar ciúmes em Ciço. Nilo confronta Severino sobre sua proximidade com Mirinho. Sebastião é destratado por Virgínia. Severino invade a casa de Caetana e encontra as promissórias que Mirinho procura. 

 

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Capítulo 180 – dia 22, quinta-feira

Severino furta as promissórias da casa de Caetana, e Vitalino o vê. Dona Menina repreende Januário por esconder seu amor por Ana Maria. Caetana estranha ao encontrar sua casa revirada. Dumi alerta Menemi e as outras mulheres do perigo que Alika corre nas mãos de Jendal. Tonho, Omar e Niara tentam manter as esperanças de derrotar Jendal. Severino entrega as promissórias para Mirinho. Adônis anuncia que Miguel está livre da cadeia. Mauro chega a Barro Preto para a vaga de médico da cidade, surpreendendo Onildo. Mirinho afirma a Januário que é o dono das terras de Tonho. 

 

Capítulo 181 – dia 23, sexta-feira

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Caetana descobre que as promissórias de Tonho foram roubadas de sua casa. Jendal ironiza a carta de amor que Alika escreve para Tonho. Onildo revela a Mauro seus planos de ir para Batanga. Nilo confronta Severino e expulsa o filho de sua casa. Fuad pede para cortejar Belmira. Sebastião se confessa com padre Viriato, e diz que o bebê de Virgínia pode ser seu. Ana Maria revela a Caetana e Januário que Casemiro deixou as terras para Tonho em testamento. Onildo se despede de todos e prepara sua ida para Batanga. Severino exige que Mirinho o ajude. Ana Maria exige que Aderbal mostre o testamento de Casemiro. 

 

Capítulo 182 – dia 24, sábado

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Aderbal nega a Ana Maria que Casemiro tenha feito um testamento em seu cartório, a fim de chantagear Mirinho. Severino ameaça Mirinho, e Graça se preocupa. Caetana e Ana Maria deduzem que Sebastião tenha escrito o testamento de Casemiro, e o advogado confirma. Ana Maria, Caetana e Graça obrigam Mirinho a devolver as promissórias das terras de Tonho. Jendal, Alika, Niara, Tonho e Omar se aproximam do porto de Lisboa. Graça conhece Mauro. Mirinho reage ao saber que Onildo partiu para Batanga. Bartô recebe o governador do Estado, e Viriato e o bispo de Natal desmentem os supostos milagres de Veneranda. Campbell alerta Binta sobre a mudança nas negociações entre Inglaterra e Batanga. Menemi acolhe o povo de Batanga. Jendal anuncia a Alika que em breve estarão em Batanga.

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TAGS:
Resumo de novela
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