A Nobreza Do Amor: confira resumo da semana da novela das seis
Sinopses de 12 a 17 de outubro da novela das seis da Globo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 171 – dia 12, segunda-feira
Mirinho recompensa Severino por revelar o paradeiro de Alika. Virgínia, Graça e Ana Maria se incomodam com as demandas de Jendal. Caetana teme que Jendal atente contra Tonho, e Dona Menina conforta a amiga. Alika, Tonho e Omar se preparam para fugir para Recife, a agradecem o apoio de Januário. Jendal cobra de Mirinho o paradeiro de Alika. Gamba engana Pascoal e consegue a libertação de Zuri. Mirinho mente para Virgínia e se prepara para ir ao encontro de Alika. Binta recusa seguir ajudando Dâmia, que recorre a José/Zambi e aos rebeldes. Mirinho sequestra Alika.
Capítulo 172 – dia 13, terça-feira
Tonho deduz que Mirinho sequestrou Alika, e Niara se desespera. Binta é hostil com Pascoal. Mirinho chega com Alika a seu cativeiro, e a princesa se revolta. Virgínia desconfia do comportamento de Mirinho. Tonho confronta Mirinho, mas foge quando Virgínia chega. Jendal ordena que seus seguranças vão atrás de Tonho. Virgínia diz a Jendal que sabe como o rei de Batanga pode localizar Alika. Tonho pede ajuda a Dona Menina para encontrar sua amada. Alika se desespera em seu cativeiro.
Capítulo 173 – dia 14, quarta-feira
Alika lembra dos ensinamentos de Cayman e tenta recobrar a calma. Caetana dá informações a Tonho sobre Jendal. Niara afirma a Tonho que eles precisam encontrar Alika antes de Jendal. Mirinho revela a Manoel que está mantendo Alika como sua refém. Jendal e seus seguranças seguem Mirinho, orientados por Virgínia. Binta ordena a Chinua que os rebeldes sejam dizimados. Dâmia se une ao movimento de Resistência de Batanga. Teresa sente falta de notícias de José. Nazário diz que Miguel pode ser inocentado. Tonho, Omar e Niara encontram Alika. Jendal atira contra Niara. Mirinho vê Alika sendo rendida por Jendal.
Capítulo 174 – dia 15, quinta-feira
Mirinho afirma a Alika que cuidará de Niara, enquanto Jendal apreende Tonho e Omar. Fortunato prende Omar e Tonho ao lado de Miguel. Rendida por Jendal, Alika avisa a Caetana sobre a prisão de Tonho. Jendal chega com Alika ao engenho, e ordena que a princesa seja mantida presa em um quarto. Virgínia comemora o sequestro de Alika. Onildo cuida de Niara e anuncia que a rainha ficará bem. Teresa estranha a humildade de Mirinho. Mirinho obriga Virgínia a voltar para a casa de sua família, e garante a Manoel que terminará o casamento com a moça. Salma visita Omar e pensa em convocar Nazário para ajudar o amado. Alika implora que Jendal a deixe ver Niara.
Capítulo 175 – dia 16, sexta-feira
Jendal permite que Alika veja Niara antes de partir para Batanga. Chinua e Dumi convencem Kênia a se esconder da guarda real. Diógenes ameaça Mirinho, que decide se unir novamente a Virgínia na casa do sogro. Todos temem que Jendal atente contra a vida de Alika. Bartô decide oferecer a Jendal o título de cidadão de Barro Preto. Jendal afirma a Sebastião que é Virgínia quem receberá a recompensa pelo paradeiro de Alika. Fortunato impede que Nazário liberte Tonho e Omar. Nilo desconfia de Severino. Alika visita Niara, que lhe presenteia com o amuleto de Shaka. Caetana descobre que Tonho tem o mesmo amuleto sagrado que Alika.
Capítulo 176 – dia 17, sábado
Dona Menina diz a Caetana que os destinos de Alika e Tonho sempre foram cruzados. Todos em Barro Preto lamentam a situação de Alika e Niara. Mundica se emociona com os elogios de Teresa. Omar pede que Miguel aceite seu amor por Salma. Alika enfrenta Jendal. Mirinho culpa Virgínia pelo afastamento de Alika. Binta organiza a guerra em Batanga e ordena o recrutamento de mulheres, idosos e crianças. Dona Menina visita Alika. Caetana dá o amuleto de Shaka para Tonho. Viriato se revolta ao ver Jendal levando Alika. Fortunato é obrigado a libertar Tonho e Omar. Jendal parte de Barro Preto com Alika, sem saber que é perseguido por Tonho e Omar.