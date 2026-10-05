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Cultura

A Nobreza Do Amor: confira resumo da semana da novela das seis

Sinopses de 28 de setembro a 03 de outubro da novela das seis da Globo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 06h00
Nicolas Prattes como Mirinho em 'A Nobreza do Amor'
Nicolas Prattes como Mirinho em 'A Nobreza do Amor' (Estevam Avellar/TV Globo)
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A Nobreza Do Amor: confira resumo da semana da novela das seis Priorize VEJA no Google

Capítulo 159 – segunda-feira, 28

Mirinho afirma a Graça e Ana Maria que ele tocará os negócios de Casemiro. Ana Maria não gosta da atitude de Mirinho e diz a Graça que a vontade de Casemiro deveria ser respeitada. Tonho se preocupa com o destino do engenho. José escreve para Teresa a caminho de Batanga. Binta e Jawari pressionam Campbell por um novo acordo com Batanga. Januário se declara para Ana Maria. Alika permite que Omar arranje novamente os preparativos para sua viagem. Mirinho anuncia a Tonho que venderá o engenho. Tonho garante a Dona Menina, Januário e os demais que não ficarão sem terra. Niara tem alta do hospital. Um homem armado entra no armazém de Miguel, que acaba provocando um acidente.

 

Capítulo 160 – terça-feira, 29

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Miguel se desespera ao perceber que tirou a vida de um homem. Fortunato abre uma investigação, e Salma teme por seu pai. Miguel é detido, e Omar, Lúcia/Alika e Tonho apoiam Salma e sua família. Malungo visita Alika e Niara e avisa que retornará para seu lar. Ana Maria confessa que teme perder a companhia de Caetana. Virgínia e Mirinho se mudam temporariamente para o engenho. Alika tem um pesadelo com Jendal. Halim anuncia que Fuad não se casará mais com Salma. José se aproxima de Batanga. Jendal chega ao Brasil.

 

Capítulo 161 – quarta-feira, 30

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Jendal chega a Recife. Alika tem um pesadelo com Jendal. Fátima se desespera por Fuad ter recusado Salma como esposa. Após destratos de Graça e Virgínia, Mundica decide deixar o engenho. Miguel pede perdão a Salma, que garante ao pai que ele não deve se preocupar com a rejeição de Fuad a seu casamento. Alika insinua a Omar que Salma está livre para viver um novo amor. Omar se declara para Salma. Jendal encontra Malungo no hotel. Alika e Tonho confessam sua paixão. Sebastião nega um emprego para Mundica na prefeitura, e Alika/Lúcia ajuda a moça. José chega a Batanga e encontra Chinua. Jendal atira Malungo de um penhasco.

 

Capítulo 162 – quinta-feira, 01

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Jendal planeja sua ida a Barro Preto. Alika/Lúcia e Teresa contratam Mundica para trabalhar no ateliê. Chinua confessa a José que teme as atitudes de Jendal. Niara/Vera se despede de Ana Maria e das crianças da escola. Omar se oferece para arcar com os custos do advogado e libertar Miguel da prisão. Binta propõe um acordo a Campbell, e exige o apoio de Pascoal. José tem um sonho com Cayman. Alika/Lúcia repreende a insistência de Mirinho em se aproximar dela. Onildo anuncia a Niara que seguirá com ela para Batanga. Jendal envia telegrama a Virgínia, anunciando o dia de sua chegada em Barro Preto.

Capítulo 163 – sexta-feira, 02

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Jendal avisa a Virgínia que espera ser bem recebido. Tonho e Alika se amam. Chinua apresenta José/Zambi a Akin e Ladisa. Marta revela a Diógenes que Mirinho é apaixonado por Alika/Lúcia. Mirinho diz a Graça e Virgínia que intenciona se mudar com as duas para São Paulo. Viriato confronta Claudina sobre os falsos milagres de Veneranda. Chinua implora para que Campbell o ajude a falar com Kênia. Chinua conta a Kênia que José/Zambi libertará a princesa e Dumi com a ajuda de Omar. Sebastião entrega a Virgínia o telegrama que anuncia a chegada de Jendal.

 

Capítulo 164 – sábado, 03

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Virgínia exige que Sebastião a acompanhe na recepção a Jendal. Teresa teme a separação de José, e Niara e Alika a confortam. Nilo e Januário se preocupam com o retorno insuficiente da colheita nas terras de Tonho. Omar confirma que os minérios encontrados nas terras de Tonho são valiosos, e propõe sociedade ao ex-rival. Omar comunica a Fátima sua intenção de namorar Salma. Tonho revela a Alika sobre a descoberta em suas terras e seus planos para o futuro dos dois. Gamba confidencia a Dumi sobre o retorno de José/Zambi. José se encontra com a rainha Menemi. Fátima contraria Miguel e autoriza o namoro de Salma e Omar. Virgínia se prepara para receber Jendal.

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