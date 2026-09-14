A Nobreza Do Amor: confira resumo da semana da novela das seis

Capítulo 147

Akin e Ladisa se preocupam com a prisão de Dumi e pensam em como seguir liderando a rebelião em Batanga. Campbell alerta Binta sobre a possibilidade de invasão da Inglaterra a Batanga. Tonho faz uma proposta a Januário. Dumi provoca Pascoal. Salma confidencia a Alika que beijou Omar. Marta comenta com Lúcia/Alika que Virgínia e Mirinho decidiram apressar o casamento. Diógenes passeia com Aurelinda e Ritinha, e Geralda estranha. Manoel impede que Mirinho cometa um desatino. Virgínia revela a Diógenes que Marta decidiu trabalhar. Jendal recebe a carta de Virgínia e decide ir até o Brasil.

Capítulo 148

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Binta comemora com Pascoal a decisão de Jendal de se abster temporariamente do trono de Batanga para ir ao encontro de Alika. Kênia reforça com Chinua que Alika deve ser avisada sobre a ida de Jendal para o Brasil. Onildo constata que Niara está doente e não poderá viajar. Marta mostra a Teresa o vestido de noiva que desenhou para Virgínia. Vitalino comenta com Ana Maria que Januário gostará da presença da professora em sua casa. Tonho acompanha Alika no hospital, e Onildo informa que o estado de Niara é grave. Jendal parte para o Brasil

Capítulo 149

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Todos rezam pela recuperação de Niara. Mirinho vai ao hospital para prestar apoio a Lúcia/Alika, e Tonho se incomoda. Virgínia passa mal ao saber que Mirinho foi novamente atrás de Alika. Onildo anuncia que Niara precisará de uma transfusão de sangue. Aproveitando a ausência de Jendal, Binta ordena que Kênia seja levada para trabalhar na mina, como castigo por sua traição ao rei. Kênia conhece Zuri. Bartô pede que Sebastião entregue a Vera/Niara a medalha com a imagem de Veneranda. Onildo revela que Mirinho é o doador compatível com Vera/Niara.

Capítulo 150

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Mirinho aceita doar seu sangue para Vera/Niara, e todos se surpreendem. Omar avisa que conseguiu cancelar as passagens. Virgínia reclama com Graça que Mirinho foi ao hospital se oferecer para Lúcia/Alika. Casemiro revela que expulsou Mirinho de casa, e Marta se espanta. Ritinha presenteia Diógenes com um desenho feito por ela. Pascoal provoca Dumi. Ladisa afirma a Akin que enviou um telegrama para Alika sobre a ida de Jendal para o Brasil. Pascoal prende Kênia em uma solitária ao lado de Dumi. José/Zambi anuncia a Alika que decidiu partir para Batanga sem ela.

Capítulo 151

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Teresa se preocupa com a decisão de José de ir para Batanga sozinho. Chinua descobre que Binta e Pascoal são amantes. Graça acredita que Ritinha seja filha de Belmira com Diógenes. Januário se aproxima de Ana Maria, e Vitalino gosta. Salma pensa em acompanhar Omar ao hospital para visitar Vera/Niara, mas a presença de Fuad a impede. Tonho chega ao hospital, e Omar se irrita. Pascoal castiga Dumi por tentar se comunicar com Kênia. Chinua e Akin se desesperam com as atitudes de Binta. Sebastião intercepta o telegrama de Chinua para Alika, e Virgínia comemora. Jendal chega a Portugal.

Capítulo 152

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José garante a Teresa que voltará para o Brasil. Marta conversa com Virgínia sobre seu casamento com Mirinho. Onildo garante a Alika que acompanhará a recuperação de Niara. Tonho sofre com a impossibilidade de seu amor por Alika. Campbell nega ajuda a Kênia. Virgínia conta para Graça que Ritinha é filha de Diógenes. Akin diz a Ladisa que precisam encontrar uma forma de resgatar Dumi. Graça distribui os convites para o casamento de Mirinho e Virgínia. José parte para Batanga.