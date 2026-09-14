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Cultura

A Nobreza Do Amor: confira resumo da semana da novela das seis

Sinopses de 07 a 12 de setembro da novela das seis da Globo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 06h00
Nicolas Prattes como Mirinho em 'A Nobreza do Amor'
Nicolas Prattes como Mirinho em 'A Nobreza do Amor' (Estevam Avellar/TV Globo)
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Capítulo 147 

Akin e Ladisa se preocupam com a prisão de Dumi e pensam em como seguir liderando a rebelião em Batanga. Campbell alerta Binta sobre a possibilidade de invasão da Inglaterra a Batanga. Tonho faz uma proposta a Januário. Dumi provoca Pascoal. Salma confidencia a Alika que beijou Omar. Marta comenta com Lúcia/Alika que Virgínia e Mirinho decidiram apressar o casamento. Diógenes passeia com Aurelinda e Ritinha, e Geralda estranha. Manoel impede que Mirinho cometa um desatino. Virgínia revela a Diógenes que Marta decidiu trabalhar. Jendal recebe a carta de Virgínia e decide ir até o Brasil. 

  

 Capítulo 148  

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Binta comemora com Pascoal a decisão de Jendal de se abster temporariamente do trono de Batanga para ir ao encontro de Alika. Kênia reforça com Chinua que Alika deve ser avisada sobre a ida de Jendal para o Brasil. Onildo constata que Niara está doente e não poderá viajar. Marta mostra a Teresa o vestido de noiva que desenhou para Virgínia. Vitalino comenta com Ana Maria que Januário gostará da presença da professora em sua casa. Tonho acompanha Alika no hospital, e Onildo informa que o estado de Niara é grave. Jendal parte para o Brasil 

  

Capítulo 149  

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Todos rezam pela recuperação de Niara. Mirinho vai ao hospital para prestar apoio a Lúcia/Alika, e Tonho se incomoda. Virgínia passa mal ao saber que Mirinho foi novamente atrás de Alika. Onildo anuncia que Niara precisará de uma transfusão de sangue. Aproveitando a ausência de Jendal, Binta ordena que Kênia seja levada para trabalhar na mina, como castigo por sua traição ao rei. Kênia conhece Zuri. Bartô pede que Sebastião entregue a Vera/Niara a medalha com a imagem de Veneranda. Onildo revela que Mirinho é o doador compatível com Vera/Niara. 

  

Capítulo 150  

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Mirinho aceita doar seu sangue para Vera/Niara, e todos se surpreendem. Omar avisa que conseguiu cancelar as passagens. Virgínia reclama com Graça que Mirinho foi ao hospital se oferecer para Lúcia/Alika. Casemiro revela que expulsou Mirinho de casa, e Marta se espanta. Ritinha presenteia Diógenes com um desenho feito por ela. Pascoal provoca Dumi. Ladisa afirma a Akin que enviou um telegrama para Alika sobre a ida de Jendal para o Brasil. Pascoal prende Kênia em uma solitária ao lado de Dumi. José/Zambi anuncia a Alika que decidiu partir para Batanga sem ela. 

  

 Capítulo 151  

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Teresa se preocupa com a decisão de José de ir para Batanga sozinho. Chinua descobre que Binta e Pascoal são amantes. Graça acredita que Ritinha seja filha de Belmira com Diógenes. Januário se aproxima de Ana Maria, e Vitalino gosta. Salma pensa em acompanhar Omar ao hospital para visitar Vera/Niara, mas a presença de Fuad a impede. Tonho chega ao hospital, e Omar se irrita. Pascoal castiga Dumi por tentar se comunicar com Kênia. Chinua e Akin se desesperam com as atitudes de Binta. Sebastião intercepta o telegrama de Chinua para Alika, e Virgínia comemora. Jendal chega a Portugal. 

  

Capítulo 152  

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José garante a Teresa que voltará para o Brasil. Marta conversa com Virgínia sobre seu casamento com Mirinho. Onildo garante a Alika que acompanhará a recuperação de Niara. Tonho sofre com a impossibilidade de seu amor por Alika. Campbell nega ajuda a Kênia. Virgínia conta para Graça que Ritinha é filha de Diógenes. Akin diz a Ladisa que precisam encontrar uma forma de resgatar Dumi. Graça distribui os convites para o casamento de Mirinho e Virgínia. José parte para Batanga.

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