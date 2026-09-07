A Nobreza Do Amor: confira resumo da semana da novela das seis
Sinopses de 31 de agosto a 05 de setembro da novela das seis da Globo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 135 – segunda-feira, 31/08
Alika comemora a notícia do apoio da rainha Menemi e planeja seu retorno a Batanga, enquanto Tonho se preocupa. Chinua conta a Kênia que Dumi foi encontrado com vida. Tonho revela a Caetana a verdadeira história de Alika. Carrapato se insinua para Geralda. Omar conversa com Onildo sobre a importância do retorno de Niara e Alika a Batanga. Caetana questiona Tonho sobre seu compromisso com o povo de Barro Preto. Sebastião encontra a carta sobre Ritinha, e Marta acaba descobrindo que a menina é filha de Diógenes. Akin anuncia a Dumi que Kênia foi obrigada a se casar com Pascoal.
Capítulo 136 – terça-feira, 01/09
Dumi sofre ao saber do casamento de Kênia com Pascoal. Mirinho visita as terras de Tonho, e Januário desconfia. Marta confronta Diógenes sobre a paternidade de Ritinha. Teresa sente-se aflita com a proximidade do retorno de José a Batanga. Pascoal pressiona Kênia sobre possíveis notícias de Dumi. Viriato descobre que a carta sobre Ritinha desapareceu de seus pertences. Tonho leva Bartô arma para que acreditem nos pedidos de milagre a Veneranda. Adônis flagra Geralda com Carrapato. Mirinho planeja prejudicar Tonho, e Manoel o repreende. Marta afirma a Viriato que Ritinha precisa saber quem é seu pai. Lúcia/Alika contrata Rosa para trabalhar no ateliê. Alika teme que Tonho não seja capaz de acompanhá-la a Batanga.
Capítulo 137 – quarta-feira, 02/09
Manoel aconselha Mirinho a esquecer Lúcia/Alika, a fim de não perder Virgínia. Marta afirma que Diógenes deve reconhecer a paternidade de Ritinha. Adônis ameaça contar a Fortunato sobre a presença de Carrapato, caso Geralda não se afaste do cangaceiro. Bartô anuncia um suposto milagre de Veneranda, e Viriato se irrita. Caetana conversa com Dona Menina sobre Tonho e Alika. Dumi tenta encontrar Kênia, e Akin acalma o amigo. Binta leva um representante francês a Batanga, e Jendal se surpreende. Onildo e Niara se beijam. Viriato encontra Carrapato. Mirinho contrata um capanga para atentar contra a vida de Tonho.
Capítulo 138 – quinta-feira, 03/09
Mirinho explica ao capanga como encontrar Tonho. Onildo afirma que irá esperar por Niara e se declara para a rainha. A pedido de Marta, Diógenes passa a dormir no quarto de hóspedes. Kênia planeja usar os ingleses para afastar Binta de seu caminho. Marta repreende o comportamento de Virgínia, que se sente mal. Fuad exige que Salma se afaste de Omar. Bartô comenta com Dôra que entrará em contato com o bispo para santificar Veneranda. Januário disfarça quando Ana Maria lhe pergunta sobre o amor. Dumi recebe uma carta de Kênia. Jendal pressiona Campbell a revisitar seus acordos. Kênia insinua a Campbell que Jendal e Binta estão se aproximando dos franceses. Tonho é alvo de uma tocaia.
Capítulo 139 – sexta-feira, 04/09
Tonho imobiliza o capanga e exige saber quem o contratou para tirar sua vida. Fátima finge passar mal quando Salma fala de Omar. Viriato e Adônis se irritam com Geralda por abrigar Carrapato e Montanha em sua pensão. Tonho denuncia a Casemiro que Mirinho contratou um matador contra ele, e Graça e Caetana se apavoram. Diógenes avisa a Virgínia que precisará reconhecer a paternidade de Ritinha para que Marta o perdoe. Graça suborna o matador para livrar Mirinho da acusação. Casemiro passa mal, e Tonho e Ana Maria o levam até Onildo. Casemiro encara Mirinho e afirma que o mandante do atentado contra Tonho deverá ser preso.
Capítulo 140 – sábado, 05/09
Mirinho decide ir até o engenho, e Graça conforta o filho afirmando que se livrou do capanga. Alika descobre que Tonho sofreu um atentado. Belmira revela toda a verdade sobre Ritinha a Marta. Tonho e Casemiro descobrem que o matador fugiu, e desconfiam. Fortunato garante que encontrará o capanga. Tonho confronta Mirinho. Bourgade seduz Jendal, que pretende fechar negócio com os franceses a despeito da retaliação de Campbell. Fortunato comenta com Manoel que acredita que foi Mirinho quem mandou matar Tonho. Tonho e Caetana pedem para deixar o engenho, e Casemiro anuncia que quem deve sair de casa é Mirinho.