A Nobreza do Amor: confira resumo da semana da novela das seis
Sinopses de 24 a 29 de agosto da novela das seis da Globo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 129 – segunda-feira, 24
Virgínia anseia por enviar a foto de Alika para Jendal. Graça estranha a atitude de Viriato com Belmira durante a missa. Omar e Salma conversam sobre suas desilusões amorosas. Fátima se confessa com Viriato. Alika conta a Tonho o que se passou entre ela e Omar. Manoel e Fortunato disfarçam a ausência de Maria Helena na missa. Viriato exige que Belmira revele a Ritinha que é filha de Diógenes. Tonho confronta Omar de maneira rude, e Alika o repreende. Dôra compartilha com Manoel sua preocupação com Maria Helena. Chinua consegue se comunicar com Akin, e pede que encontre Dumi. Binta sugere que Jendal case Kênia com Pascoal.
Capítulo 130 – terça-feira, 25
Chinua discorda da união entre Kênia e Pascoal, e Jendal pede um tempo para pensar. Salma fala sobre Omar, e Miguel desconfia dos sentimentos da filha pelo forasteiro. Fátima confessa a Miguel que teme ser castigada por mentir para Salma sobre sua saúde. Dona Menina ampara Tonho, que teme se afastar de Lúcia/Alika. Ladisa e Akin comandam uma busca a Dumi. Jendal anuncia que Kênia se casará com Pascoal. Tonho e Alika descobrem que nasceram no mesmo dia.
Capítulo 131 – quarta-feira, 26
Tonho e Alika acreditam que seu encontro estava no destino dos dois. Marta afirma a Dôra que admira a coragem de Maria Helena em fugir com Murilo. Kênia se revolta contra Jendal e Binta, e o rei ordena que Chinua se afaste da princesa. Chega o dia do aniversário de Tonho e Alika. Mirinho provoca Tonho ao presentear Lúcia/Alika, e Omar registra. Salma consola Omar. Onildo beija Niara. Virgínia confessa a Marta que se entregou a Mirinho. Sebastião entrega a foto de Alika para Virgínia.
Capítulo 132 – quinta-feira, 27
Virgínia vibra com a possibilidade de entregar Alika a Jendal. Salma pensa em Omar. Januário comemora a construção de sua casa, nas terras dadas por Tonho. Ciço propõe se unir a Mundica, que o rejeita. Alika descobre que Jendal se casou com Binta, e celebra o fato de finalmente poder se casar com Tonho. Tonho hesita quando Alika afirma que os dois irão para Batanga. Viriato aconselha Diógenes a revelar a verdade sobre Ritinha a Marta. Chinua diz a Kênia e Jendal que acredita que Dumi esteja morto. Kênia se casa com Pascoal. Ladisa e Akin encontram Dumi com vida. Diógenes conta a Virgínia que Viriato o procurou. Virgínia escreve uma carta para Jendal, denunciando Alika.
Capítulo 133 – sexta-feira, 28
Virgínia revela a Jendal sobre o amor de Alika e Tonho em sua carta. Niara conta a Alika que está gostando de Onildo. Dona Menina aconselha Tonho sobre seu caminho ao lado de Lúcia/Alika. Kênia humilha Pascoal e revela que se entregou a Dumi. Bartô tem um pesadelo com Veneranda. Carrapato procura Belmira e encontra Geralda, que o acolhe em seu quarto. Pascoal desabafa com Binta sobre o comportamento de Kênia, e a rainha o seduz. Ladisa e Akin cuidam de Dumi. Omar comenta com José que acredita que Alika se desviará de sua missão em Batanga por conta de Tonho. Sebastião cobra a promessa de Virgínia e a beija.
Capítulo 134 – sábado, 29
Virgínia pede um novo favor a Sebastião. Belmira registra quando Salma fala sobre seu desinteresse no casamento com Fuad. Mirinho descobre que Tonho e Lúcia/Alika marcaram a data de seu casamento. Casemiro conforta Mirinho, que sofre com sua paixão não correspondida por Lúcia/Alika. Firtunato comenta com Adônis que parte do bando de Belarmino escapou da prisão. Manoel despista as perguntas sobre Maria Helena, e comenta com Fortunato. Manoel é ríspido com Ana Maria. Dumi começa a se recuperar e pergunta por Kênia. Binta e Jendal provocam Kênia. José entrega a Omar uma carta da rainha Menemi. Omar anuncia a Alika que, com o apoio de Menemi, eles já podem retornar a Batanga.