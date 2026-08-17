A Nobreza do Amor: confira resumo da semana da novela das seis
Sinopses de 17 a 22 de agosto da novela das seis da Globo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 123 – segunda-feira, 17
Alika sente orgulho ao visitar as terras de Tonho. Adalgisa se insinua para Mirinho, e Marta e Virgínia percebem. Virgínia finge naturalidade diante de Adalgisa e Mirinho, e Marta se surpreende. Viriato alerta Bartô para desistir das artimanhas para transformar Veneranda em santa. Marta confronta Diógenes e diz que o marido parece estar com medo de Virgínia. Alika desabafa com Niara sobre ter lutas diferentes de Tonho. Binta orienta como Kênia deve se vestir para o jantar, e Jendal estranha a aparência da filha.
Capítulo 124 – terça-feira, 18
Jendal aprova o novo visual recatado de Kênia, e elogia Binta. Omar percebe o interesse de Onildo por Niara. Tonho ajuda Nilo e sua família, e Alika se emociona com a atitude do amado. Adalgisa parte após desenhar o vestido de Virgínia, e a vê conversando com Sebastião. Sebastião diz a Virgínia que Niara e Alika estão prestes a partir para a Turquia. Bartô se anima com a chegada de romeiros a Barro Preto, em busca do milagre de Veneranda. Viriato espanta os romeiros. Adalgisa provoca Mirinho, e Virgínia humilha a modista.
Capítulo 125 – quarta-feira, 19
Virgínia garante que Mirinho será seu marido. Kênia reclama de Binta com Chinua. Chinua confronta Pascoal. Campbell e Binta se estranham, e Jendal nota. Niara se preocupa com a demora de Alika em voltar do engenho. Omar sente ao ver Tonho muito próximo de Alika, trabalhando juntos em suas terras. Alika ajuda Rosa, e Tonho admira a amada. Ana Maria se diverte com Manoel, e Caetana comemora. Salma sofre com a proximidade de sua união com Fuad. José aconselha Alika a pensar melhor sobre sua relação com Tonho, a fim de proteger sua missão em Batanga. Jendal se prepara para oficializar o casamento com Binta. Sebastião tira uma foto de Alika.
Capítulo 126 – quinta-feira, 20
Alika deduz que alguém tirou uma foto dela, e Tonho acredita que foi uma coincidência. Viriato descobre uma carta da mãe de Ritinha entre os pertences de Belmira. Salma desconfia de Fuad, que olha com interesse para Belmira. Dôra e Bartô recebem Carmen e Murilo na festa das bodas de Marta e Diógenes. Carmen se interessa por Adônis, e Geralda não gosta. Fortunato agride Maria Helena ao perceber a presença de Murilo, e Manoel se desespera. Fortunato tranca Maria Helena em seu quarto, e Manoel e Dôra a ajudam. Sebastião garante a Virgínia que conseguiu a foto de Alika. Kênia tenta enviar suas joias aos rebeldes, mas Pascoal intercepta o esquema. Omar se declara para Alika e a beija.
Capítulo 127 – sexta-feira, 21
Alika se revolta contra Omar e afirma que não se submeterá a ele em troca de sua ajuda. Tem início a cerimônia de casamento de Jendal e Binta. Maria Helena volta para a festa de Marta e Diógenes, e Murilo lhe dedica uma canção. Manoel sofre com a decisão da mãe. Graça desconfia da proximidade entre Maria Helena e Murilo. Sebastião acerta com o fotógrafo o registro feito de Alika. Pascoal intercepta a fuga de Kênia após o casamento do pai, e Dumi, mesmo ferido pelos soldados, consegue escapar. Viriato confronta Belmira sobre a história de Ritinha. Geralda flagra Adônis com Carmen. Murilo e Maria Helena se beijam. Manoel cuida de Fortunato. Durante sua fuga, Dumi acaba desmaiando.
Capítulo 128 – sábado, 22
Akin e Ladisa se preocupam com a demora de Dumi. Pascoal entrega Kênia para Jendal, que volta a castigar a filha a trancando em seu quarto. Murilo convida Maria Helena para fugir com ele. Fortunato descobre que Maria Helena conseguiu se libertar de seus aposentos. Omar desabafa com Onildo, e pede perdão a Alika. Maria Helena se despede de Manoel e afirma que viajará com Murilo. Fortunato vê Maria Helena partindo com Murilo. Tonho não gosta de ver Omar com Alika. Akin encontra a camisa de Dumi. Sebastião diz a Virgínia que em breve estará com a foto de Alika.