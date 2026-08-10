A Nobreza do Amor: confira resumo da semana da novela das seis
Sinopses de 10 a 15 de agosto da novela das seis da Globo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 117 – segunda-feira, 10
Sebastião se espanta ao descobrir que Lúcia se chama Alika e que é uma princesa real em Batanga. Binta mente para Jendal sobre Kênia, que se desespera com a possibilidade de ser enviada para um convento. Chinua alerta Dumi sobre as atitudes de Jendal contra Kênia. Ana Maria pede que Casemiro dê um tempo a Manoel antes de confrontar Fortunato. Tonho e Alika reafirmam sua paixão e compromisso um com a outra. Mirinho faz um convite a Omar. Salma ajuda Omar. Alika conversa com Omar sobre as atitudes de Mirinho e Virgínia. Sebastião revela a Virgínia que Lúcia é uma princesa real.
Capítulo 118 – terça-feira, 11
Virgínia se surpreende ao saber que Alika é uma princesa, e promete a Sebastião que lhe dará sua recompensa. Sebastião confidencia a Onildo que dormiu com Virgínia. Jendal anuncia que seu casamento com Alika foi anulado, e Binta comemora. Kênia se desespera nos braços de Chinua. Omar chega para o jantar oferecido por Graça e Casemiro. Dona Menina incentiva Tonho a pensar em suas terras. Sebastião vasculha os pertences de Omar e Onildo, e descobre que Alika é procurada por Jendal. Mirinho tenta intrigar Omar contra Tonho. Pascoal reconhece Ladisa. Virgínia diz a Sebastião que eles deverão avisar Jendal sobre o paradeiro de Alika.
Capítulo 119 – quarta-feira, 12
Virgínia afirma que avisará a Jendal sobre o paradeiro de Alika, e Sebastião teme a reação do rei de Batanga. Ladisa consegue despistar Pascoal. Sebastião sonda José sobre sua origem. Malungo escreve a Alika e conta que Jendal ainda não o permitiu retornar a Batanga. Mirinho pede desculpas a Manoel e agradece sua amizade. Virgínia chantageia Diógenes. Maria Helena comenta com Dôra que teme a reação de Fortunato ao descobrir que Murilo estará na cidade. Akin, Ladisa e Dumi celebram as notícias do reencontro de Omar e Alika. Binta propõe aliança a Kênia. Omar provoca Tonho a lutar contra ele.
Capítulo 120 – quinta-feira, 13
Tonho imobiliza Omar, e Alika e sua família se impressionam com o talento do rapaz na luta. Marta repreende Virgínia por encomendar um vestido fora da cidade, e Diógenes protege a filha. Kênia aceita a aliança com Binta, e pede perdão a Jendal. Marta conversa com Viriato sobre o comportamento de Diógenes, e ambos deduzem que Virgínia mentiu sobre a suspensão de sua punição. Belmira tenta despistar Viriato sobre a verdadeira causa da mudança de Diógenes. Casemiro autoriza a busca por tungstênio em suas terras. Binta garante a Jawali que conseguirá neutralizar Kênia. Fuad se aproxima de Belmira, e Geralda desconfia. Salma se encanta com Omar. Alika deixa claro a Omar que não se casará com ele.
Capítulo 121 – sexta-feira, 14
Teresa acredita que Omar não desistirá de Alika, que se preocupa. Ana Maria confronta Manoel sobre o relacionamento dos dois. Mirinho disfarça o constrangimento ao ver Adalgisa, e Virgínia explica que convocou a modista para lhe fazer um vestido. Donato anuncia que voltou a enxergar, e Adônis garante que foi um milagre operado por Veneranda. Chinua se emociona quando Kênia afirma que lutará ao lado do povo de Batanga. Bartô paga Donato por seus serviços de atuação. Alika e Tonho prometem ajudar uma ao outro na realização de seus sonhos no Brasil e em Batanga.
Capítulo 122 – sábado, 15
Alika sente orgulho ao visitar as terras de Tonho. Adalgisa se insinua para Mirinho, e Marta e Virgínia percebem. Virgínia finge naturalidade diante de Adalgisa e Mirinho, e Marta se surpreende. Viriato alerta Bartô para desistir das artimanhas para transformar Veneranda em santa. Marta confronta Diógenes e diz que o marido parece estar com medo de Virgínia. Alika desabafa com Niara sobre ter lutas diferentes de Tonho. Binta orienta como Kênia deve se vestir para o jantar, e Jendal estranha a aparência da filha.