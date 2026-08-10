Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
Cultura

A Nobreza do Amor: confira resumo da semana da novela das seis

Sinopses de 10 a 15 de agosto da novela das seis da Globo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 06h00
Tonho passa a achar que Alika é sua irmã
Tonho passa a achar que Alika é sua irmã (/ TV Globo/Reprodução)
Continua após publicidade
A Nobreza do Amor: confira resumo da semana da novela das seis Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 117  – segunda-feira, 10

Sebastião se espanta ao descobrir que Lúcia se chama Alika e que é uma princesa real em Batanga. Binta mente para Jendal sobre Kênia, que se desespera com a possibilidade de ser enviada para um convento. Chinua alerta Dumi sobre as atitudes de Jendal contra Kênia. Ana Maria pede que Casemiro dê um tempo a Manoel antes de confrontar Fortunato. Tonho e Alika reafirmam sua paixão e compromisso um com a outra. Mirinho faz um convite a Omar. Salma ajuda Omar. Alika conversa com Omar sobre as atitudes de Mirinho e Virgínia. Sebastião revela a Virgínia que Lúcia é uma princesa real. 

Capítulo 118 – terça-feira, 11

Virgínia se surpreende ao saber que Alika é uma princesa, e promete a Sebastião que lhe dará sua recompensa. Sebastião confidencia a Onildo que dormiu com Virgínia. Jendal anuncia que seu casamento com Alika foi anulado, e Binta comemora. Kênia se desespera nos braços de Chinua. Omar chega para o jantar oferecido por Graça e Casemiro. Dona Menina incentiva Tonho a pensar em suas terras. Sebastião vasculha os pertences de Omar e Onildo, e descobre que Alika é procurada por Jendal. Mirinho tenta intrigar Omar contra Tonho. Pascoal reconhece Ladisa. Virgínia diz a Sebastião que eles deverão avisar Jendal sobre o paradeiro de Alika. 

Siga
Continua após a publicidade

Capítulo 119 – quarta-feira, 12

Virgínia afirma que avisará a Jendal sobre o paradeiro de Alika, e Sebastião teme a reação do rei de Batanga. Ladisa consegue despistar Pascoal. Sebastião sonda José sobre sua origem. Malungo escreve a Alika e conta que Jendal ainda não o permitiu retornar a Batanga. Mirinho pede desculpas a Manoel e agradece sua amizade. Virgínia chantageia Diógenes. Maria Helena comenta com Dôra que teme a reação de Fortunato ao descobrir que Murilo estará na cidade. Akin, Ladisa e Dumi celebram as notícias do reencontro de Omar e Alika. Binta propõe aliança a Kênia. Omar provoca Tonho a lutar contra ele. 

Continua após a publicidade

Capítulo 120 – quinta-feira, 13

Tonho imobiliza Omar, e Alika e sua família se impressionam com o talento do rapaz na luta. Marta repreende Virgínia por encomendar um vestido fora da cidade, e Diógenes protege a filha. Kênia aceita a aliança com Binta, e pede perdão a Jendal. Marta conversa com Viriato sobre o comportamento de Diógenes, e ambos deduzem que Virgínia mentiu sobre a suspensão de sua punição. Belmira tenta despistar Viriato sobre a verdadeira causa da mudança de Diógenes. Casemiro autoriza a busca por tungstênio em suas terras. Binta garante a Jawali que conseguirá neutralizar Kênia. Fuad se aproxima de Belmira, e Geralda desconfia. Salma se encanta com Omar. Alika deixa claro a Omar que não se casará com ele.  

Continua após a publicidade

Capítulo 121 – sexta-feira, 14

Teresa acredita que Omar não desistirá de Alika, que se preocupa. Ana Maria confronta Manoel sobre o relacionamento dos dois. Mirinho disfarça o constrangimento ao ver Adalgisa, e Virgínia explica que convocou a modista para lhe fazer um vestido. Donato anuncia que voltou a enxergar, e Adônis garante que foi um milagre operado por Veneranda. Chinua se emociona quando Kênia afirma que lutará ao lado do povo de Batanga. Bartô paga Donato por seus serviços de atuação. Alika e Tonho prometem ajudar uma ao outro na realização de seus sonhos no Brasil e em Batanga. 

Continua após a publicidade

Capítulo 122 – sábado, 15

Alika sente orgulho ao visitar as terras de Tonho. Adalgisa se insinua para Mirinho, e Marta e Virgínia percebem. Virgínia finge naturalidade diante de Adalgisa e Mirinho, e Marta se surpreende. Viriato alerta Bartô para desistir das artimanhas para transformar Veneranda em santa. Marta confronta Diógenes e diz que o marido parece estar com medo de Virgínia. Alika desabafa com Niara sobre ter lutas diferentes de Tonho. Binta orienta como Kênia deve se vestir para o jantar, e Jendal estranha a aparência da filha.

Publicidade
TAGS:
A Nobreza do Amor
Globo
Resumo de novela
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).