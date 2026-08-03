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Cultura

A Nobreza do Amor: confira resumo da semana da novela das seis

Sinopses de 3 a 8 de agosto da novela das seis da Globo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 06h00
Tonho passa a achar que Alika é sua irmã
Tonho passa a achar que Alika é sua irmã (/ TV Globo/Reprodução)
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Capítulo 111 – segunda-feira, 3

Todos comemoram o noivado de Tonho e Lúcia/Alika. Mirinho beija Virgínia pensando em Lúcia/Alika. Omar chega à festa de Alika e Tonho, e todos se surpreendem. Januário dança com Ana Maria. Manoel nutre sua raiva de Mirinho. Virgínia questiona Mirinho sobre Lúcia/Alika. Omar se incomoda ao descobrir que Alika está noivo de Tonho. Binta comenta com Jawari sobre as mentiras de Jendal, e tem uma ideia para consumar seu casamento com o rei. Ana Maria confronta Mirinho sobre a situação com Manoel. Alika tem uma conversa sincera com Omar.

Capítulo 112 – terça-feira, 4

Omar garante a Alika que a ajudará a derrubar Jendal, e afirma que não desistirá do amor da princesa. Omar desabafa com Onildo. Fátima apressa Salma a marcar seu casamento com Fuad. Akin e Ladisa reconhecem Bakari como o assaltante que lhes roubou as joias de Jendal. Campbell leva Bakari até Jendal, que prende o estrangeiro ao ver as joias da Coroa em seu poder. Viriato se revolta com a insistência de Bartô em construir um santuário para Veneranda. Tonho diz a Alika que lutará ao seu lado por Batanga. Marta questiona Diógenes sobre a promoção de Mirinho em detrimento de Manoel. Omar presenteia Alika, e Tonho flagra os dois. Binta sugere que Jendal anule seu casamento com Alika.

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Capítulo 113 – quarta-feira, 5

Binta manipula Jendal para que anule seu casamento com Alika. Diógenes pede que Manoel faça o trabalho de Mirinho em segredo. Tonho se aconselha com Viriato sobre Lúcia/Alika e Omar. Fuad se interessa por Belmira. Salma e Fuad procuram Viriato para marcar a data do casamento. Alika e Teresa enviam dinheiro para Dumi em Batanga. Jendal afirma a Chinua que, mesmo anulando seu casamento, não desistirá de punir Alika com a morte. Virgínia ouve quando Casemiro comenta com Graça sobre a paixão de Mirinho por Lúcia/Alika. Ana Maria conta a Manoel que a promoção de Mirinho foi arquitetada por Diógenes. Virgínia permite que Sebastião a beije. José aprova uma ideia de Omar, que confronta Tonho.

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Capítulo 114 – quinta-feira, 6

Omar afirma a Tonho que lutará pelo amor de Alika. Salma repreende Miguel e Fátima por terem sido rudes com Omar. Maria Helena aconselha Manoel sobre seu namoro com Ana Maria. Pressionado, Bakari revela a Jendal que Chinua esteve em terras inimigas. Omar pede que Alika o acompanhe até a agência bancária. Chinua alerta Dumi, Akin e Ladisa sobre as desconfianças de Jendal, que sonda Pascoal sobre seu conselheiro. Chinua sugere que Kênia reveja sua decisão de se juntar aos rebeldes. Virgínia chantageia Sebastião para que o rapaz descubra tudo sobre Omar.

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Capítulo 115 – sexta-feira, 7

Virgínia promete uma noite de amor com Sebastião em troca de descobrir a relação entre Omar e Lúcia/Alika. Kênia acredita que Binta esteja mesmo ao lado de Jendal, e nega o convite para jantar com os dois. Tonho desabafa com Casemiro e conta que a família de Lúcia/Alika tem uma dívida com Omar. Ana Maria vai à casa de Manoel e é destratada por Fortunato. José e Omar comentam sobre a possível jazida de tungstênio na região. Virgínia provoca Diógenes na frente de Marta. Binta sugere que Jendal envie Kênia para um convento. Omar revela a Adônis que preferiu guardar seu dinheiro no banco por conta dos cangaceiros. Omar e Alika conversam sobre a retomada de Batanga, quando Tonho chega.

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Capítulo 116 – sábado, 8

Tonho se sente excluído diante da conversa de Alika e Omar, e decide deixar a casa da amada. Niara conforta Alika. Mirinho comenta com Casemiro e Graça que Omar parece interessado em Lúcia/Alika. Sebastião conta a Virgínia que Viriato deverá ser absolvido pela igreja. Dona Menina aconselha Tonho a não desistir de seu amor por Lúcia/Alika. Maria Helena lembra de sua história de amor com Murilo. Jendal ameaça afastar Kênia de Batanga, e Binta vibra. Sebastião ouve quando Omar afirma a Onildo que Alika não pode se casar com Tonho porque é uma princesa.

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