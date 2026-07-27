A Nobreza do Amor: confira resumo da semana da novela das seis

Capítulo 105 – segunda-feira, 27

Mirinho declara seu amor por Lúcia/Alika. Caetana se orgulha das atitudes de Tonho em relação a seu trabalho no engenho. Kênia pede que Chinua lhe dê notícias sobre Dumi. Virgínia ouve uma conversa entre Belmira e Diógenes, e acaba descobrindo que Ritinha é sua irmã. Virgínia ameaça Diógenes para deixar seu trabalho na igreja e dar uma promoção a Mirinho. Belmira avisa a Viriato que Virgínia não irá mais ajudá-lo. Binta se aproxima de Kênia, que acusa Jendal de tirania. Embriagado, Mirinho garante a Manoel que não deixará Tonho brilhar na festa da moagem, e Sebastião ouve. Mirinho confronta Tonho e afirma que o rapaz não se casará com Lúcia/Alika.

Capítulo 106 – terça-feira, 28

Embriagado, Mirinho confronta Tonho, que o leva para casa. Mirinho afirma a sua família que ama Lúcia/Alika, e Casemiro tenta se desculpar com Tonho. Virgínia estranha a ausência de Mirinho, e chantageia Diógenes. Alika se surpreende ao saber que Tonho decidiu comprar terras para os dois. Omar chega a Recife. As famílias de Salma e Fuad celebram seu noivado oficial, apesar do desconforto da moça. Binta faz elogios a Jendal. Dumi pergunta a Kênia se ela está pronta para romper de vez com Jendal. Sebastião conta a Virgínia sobre a embriaguez de Mirinho. Virgínia avisa a Mirinho que eles deixarão Barro Preto. Viriato repreende Diógenes por suspender o castigo de Virgínia. Jendal recebe um telegrama de Malungo.

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Capítulo 107 – quarta-feira, 29

Jendal se irrita com as notícias de Malungo, que esconde do rei o fato de ter encontrado Alika. Kênia diz a Dumi que está pronta para se unir aos rebeldes contra Jendal. Maria Helena confessa a Dôra o motivo de ter se casado com Fortunato. Com receio das ameaças de Virgínia, Diógenes inventa uma desculpa para promover Mirinho no banco. Mirinho questiona Virgínia sobre as mudanças de comportamento de Diógenes. Viriato tenta dissuadir Bartô da ideia de santificar Veneranda. Mirinho anuncia sua promoção, e Ana Maria se preocupa com o destino de Manoel. Binta ouve uma conversa de Kênia e Chinua e descobre que Jendal mentiu para ela.

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Capítulo 108 – quinta-feira, 30

Binta descobre que Jendal deseja punir Alika com a morte. Kênia pede que Chinua entregue sua carta a Dumi. Mirinho convence Virgínia a adiar o anúncio da data de casamento. Manoel desabafa com Ana Maria sobre a promoção de Mirinho. Tonho e Lúcia/Alika comemoram quando Viriato garante que dará sua bênção à união dos dois, ao lado de Dona Menina. Dumi vibra ao receber a notícia de que Kênia se juntará a ele, Akin e Ladisa. Dona Menina tem um mau pressentimento, e Tonho se aflige. Mirinho se nega a comparecer à festa de noivado de Tonho e Lúcia/Alika. Omar pede informações sobre Lúcia a Mirinho e Virgínia. Tonho e Alika ficam noivos.

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Capítulo 109 – sexta-feira, 31

Todos comemoram o noivado de Tonho e Lúcia/Alika. Mirinho beija Virgínia pensando em Lúcia/Alika. Omar chega à festa de Alika e Tonho, e todos se surpreendem. Januário dança com Ana Maria. Manoel nutre sua raiva de Mirinho. Virgínia questiona Mirinho sobre Lúcia/Alika. Omar se incomoda ao descobrir que Alika está noivo de Tonho. Binta comenta com Jawari sobre as mentiras de Jendal, e tem uma ideia para consumar seu casamento com o rei. Ana Maria confronta Mirinho sobre a situação com Manoel. Alika tem uma conversa sincera com Omar.

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Capítulo 110 – sábado, 1

Omar garante a Alika que a ajudará a derrubar Jendal, e afirma que não desistirá do amor da princesa. Omar desabafa com Onildo. Fátima apressa Salma a marcar seu casamento com Fuad. Akin e Ladisa reconhecem Bakari como o assaltante que lhes roubou as joias de Jendal. Campbell leva Bakari até Jendal, que prende o estrangeiro ao ver as joias da Coroa em seu poder. Viriato se revolta com a insistência de Bartô em construir um santuário para Veneranda. Tonho diz a Alika que lutará ao seu lado por Batanga. Marta questiona Diógenes sobre a promoção de Mirinho em detrimento de Manoel. Omar presenteia Alika, e Tonho flagra os dois. Binta sugere que Jendal anule seu casamento com Alika.