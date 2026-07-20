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Cultura

A Nobreza do Amor: confira resumo da semana da novela das seis

Sinopses de 20 a 25 de julho da novela das seis da Globo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 15h10
Nicolas Prattes como Mirinho em 'A Nobreza do Amor'
Nicolas Prattes como Mirinho em 'A Nobreza do Amor' (Estevam Avellar/TV Globo)
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A Nobreza do Amor: confira resumo da semana da novela das seis Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 99 – segunda-feira, 20

Dumi consegue fugir, e Kênia humilha Pascoal. José presenteia Teresa e Alika com uma máquina de costura para o ateliê. Mirinho confronta Virgínia sobre o motivo de Diógenes tê-la punido. Belmira revela a Diógenes a atitude de Virgínia contra Viriato. Diógenes resgata Virgínia na casa de Graça e avisa à filha que ela será punida com rigor. Malungo se aproxima do porto de Recife. Mirinho sofre um pequeno acidente e Onildo avisa que o rapaz não poderá dançar na festa de São Pedro. Diógenes anuncia que Virgínia deverá ajudar o padre Viriato com os trabalhos da igreja. Pascoal encontra Ladisa. Jendal liberta Kênia para despistar suas pretendentes a noiva, mas ameaça a filha  

Capítulo 100 – terça-feira, 21

Jendal é duro com Kênia, e a mantém refém em seu castelo. Pascoal ameaça Ladisa, e Akin a conforta. Ana Maria sugere que Manoel fale com Casemiro sobre o namoro dos dois. Dona Menina refuta a solicitação de Bartô de fazer uma imagem de santa para Veneranda. Mirinho acha graça ao ver Virgínia trabalhando na igreja. Virgínia se descontrola e ofende Lúcia/Alika, que acaba se defendendo das investidas agressivas da rival. Diógenes pede desculpas a Lúcia/Alika em nome de Virgínia. Pressionado, Manoel pede Ana Maria em namoro para Casemiro. Binta é escolhida rainha de Batanga. 

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Capítulo 101 – quarta-feira, 22

Jendal anuncia que em breve poderá se livrar de Alika para se casar oficialmente com Binta. Niara afirma a Teresa que gosta de Onildo, mas não pensa em se envolver romanticamente com outro homem. Malungo chega a Barro Preto e reconhece José. Ana Maria se anima para começar a dar aulas na escola. Mirinho estranha a ausência de Manoel no banco. Tonho percebe a tristeza de Januário ao ver Manoel e Ana Maria juntos. Viriato repreende a forma como Virgínia se refere a Lúcia/Alika. Malungo se ajoelha diante de Alika.   

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Capítulo 102 – quinta-feira, 23

Alika questiona as intenções de Malungo ao saber que ele a procurou a mando de Jendal. Malungo garante a Alika que está a seu lado e de Niara, e que não revelará seu paradeiro a Jendal. Geralda sonda Belmira sobre Carrapato. Mirinho se impressiona com a postura de Manoel em relação a Ana Maria. Fátima finge passar mal para influenciar Salma a se casar com Fuad. Fortunato reprova o namoro de Manoel com Ana Maria, e Maria Helena apoia o filho. Jendal comenta com Chinua que espera notícias de Malungo. Tonho teme que seu relacionamento com Alika não tenha futuro.  

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Capítulo 103 – sexta-feira, 24

Januário incentiva Tonho a viver seu amor com Lúcia/Alika. José pede que Geralda abrigue Malungo por uma noite, e Onildo se apresenta ao homem. Mirinho pressiona Manoel para falar bem de seu trabalho no banco diante de Casemiro. Manoel disfarça quando Ana Maria o questiona sobre a reação de Fortunato ao seu namoro. Alika comenta com Niara sua desconfiança de Malungo. Chinua conta a Akin, Ladisa e Dumi sobre a escolha de Jendal por Binta como sua nova rainha. Binta sonda Jendal sobre Alika. Malungo mostra a marca de sua lealdade a José e Cayman. Graça intercede junto a Marta em nome de Virgínia. Kênia pede ajuda a Binta. Tonho propõe se casar com Alika em uma cerimônia conduzida por Dona Menina.   

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Capítulo 104 – sábado, 25  

Tonho e Alika combinam de se casar no dia da festa da moagem em Barro Preto, e sua família comemora. Virgínia se irrita quando Mirinho se recusa a fugir com ela. Graça incentiva Mirinho a convencer Diógenes a abrir uma agência de seu banco em outra capital. Omar sonha em reencontrar Alika. Tonho revela seus planos de comprar terra para ele e os demais empregados, e Casemiro se emociona com o afilhado. Viriato teme ser expulso da igreja por conta da denúncia de Virgínia. Bartô tem um pesadelo com Veneranda. Mirinho se irrita com o sucesso de Tonho. Niara alerta Alika sobre a viabilidade de seu relacionamento com Tonho. Kênia se impressiona com a gentileza de Binta. Dumi e Ladisa contam a Akin que seu plano para conseguir recursos fracassou. Mirinho implora que Lúcia/Alika não se case com Tonho.

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