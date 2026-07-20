A Nobreza do Amor: confira resumo da semana da novela das seis

Capítulo 99 – segunda-feira, 20

Dumi consegue fugir, e Kênia humilha Pascoal. José presenteia Teresa e Alika com uma máquina de costura para o ateliê. Mirinho confronta Virgínia sobre o motivo de Diógenes tê-la punido. Belmira revela a Diógenes a atitude de Virgínia contra Viriato. Diógenes resgata Virgínia na casa de Graça e avisa à filha que ela será punida com rigor. Malungo se aproxima do porto de Recife. Mirinho sofre um pequeno acidente e Onildo avisa que o rapaz não poderá dançar na festa de São Pedro. Diógenes anuncia que Virgínia deverá ajudar o padre Viriato com os trabalhos da igreja. Pascoal encontra Ladisa. Jendal liberta Kênia para despistar suas pretendentes a noiva, mas ameaça a filha

Capítulo 100 – terça-feira, 21

Jendal é duro com Kênia, e a mantém refém em seu castelo. Pascoal ameaça Ladisa, e Akin a conforta. Ana Maria sugere que Manoel fale com Casemiro sobre o namoro dos dois. Dona Menina refuta a solicitação de Bartô de fazer uma imagem de santa para Veneranda. Mirinho acha graça ao ver Virgínia trabalhando na igreja. Virgínia se descontrola e ofende Lúcia/Alika, que acaba se defendendo das investidas agressivas da rival. Diógenes pede desculpas a Lúcia/Alika em nome de Virgínia. Pressionado, Manoel pede Ana Maria em namoro para Casemiro. Binta é escolhida rainha de Batanga.

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Capítulo 101 – quarta-feira, 22

Jendal anuncia que em breve poderá se livrar de Alika para se casar oficialmente com Binta. Niara afirma a Teresa que gosta de Onildo, mas não pensa em se envolver romanticamente com outro homem. Malungo chega a Barro Preto e reconhece José. Ana Maria se anima para começar a dar aulas na escola. Mirinho estranha a ausência de Manoel no banco. Tonho percebe a tristeza de Januário ao ver Manoel e Ana Maria juntos. Viriato repreende a forma como Virgínia se refere a Lúcia/Alika. Malungo se ajoelha diante de Alika.

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Capítulo 102 – quinta-feira, 23

Alika questiona as intenções de Malungo ao saber que ele a procurou a mando de Jendal. Malungo garante a Alika que está a seu lado e de Niara, e que não revelará seu paradeiro a Jendal. Geralda sonda Belmira sobre Carrapato. Mirinho se impressiona com a postura de Manoel em relação a Ana Maria. Fátima finge passar mal para influenciar Salma a se casar com Fuad. Fortunato reprova o namoro de Manoel com Ana Maria, e Maria Helena apoia o filho. Jendal comenta com Chinua que espera notícias de Malungo. Tonho teme que seu relacionamento com Alika não tenha futuro.

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Capítulo 103 – sexta-feira, 24

Januário incentiva Tonho a viver seu amor com Lúcia/Alika. José pede que Geralda abrigue Malungo por uma noite, e Onildo se apresenta ao homem. Mirinho pressiona Manoel para falar bem de seu trabalho no banco diante de Casemiro. Manoel disfarça quando Ana Maria o questiona sobre a reação de Fortunato ao seu namoro. Alika comenta com Niara sua desconfiança de Malungo. Chinua conta a Akin, Ladisa e Dumi sobre a escolha de Jendal por Binta como sua nova rainha. Binta sonda Jendal sobre Alika. Malungo mostra a marca de sua lealdade a José e Cayman. Graça intercede junto a Marta em nome de Virgínia. Kênia pede ajuda a Binta. Tonho propõe se casar com Alika em uma cerimônia conduzida por Dona Menina.

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Capítulo 104 – sábado, 25

Tonho e Alika combinam de se casar no dia da festa da moagem em Barro Preto, e sua família comemora. Virgínia se irrita quando Mirinho se recusa a fugir com ela. Graça incentiva Mirinho a convencer Diógenes a abrir uma agência de seu banco em outra capital. Omar sonha em reencontrar Alika. Tonho revela seus planos de comprar terra para ele e os demais empregados, e Casemiro se emociona com o afilhado. Viriato teme ser expulso da igreja por conta da denúncia de Virgínia. Bartô tem um pesadelo com Veneranda. Mirinho se irrita com o sucesso de Tonho. Niara alerta Alika sobre a viabilidade de seu relacionamento com Tonho. Kênia se impressiona com a gentileza de Binta. Dumi e Ladisa contam a Akin que seu plano para conseguir recursos fracassou. Mirinho implora que Lúcia/Alika não se case com Tonho.