A Nobreza do Amor: confira resumo da semana da novela das seis
Sinopses de 13 a 18 de julho da novela das seis da Globo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 95 – segunda-feira, 13
Malungo agradece as informações recebidas de Jorge. Diógenes e Marta confrontam Virgínia diante das acusações de Lúcia/Alika. Onildo afirma a Fátima que Miguel e Salma têm o direito de saber a verdade sobre seu estado de saúde. Fátima engana Salma, a fim de continuar manipulando a filha. José se preocupa quando Alika diz que contará a Omar sobre seu envolvimento com Tonho.Dumi sugere que Kênia disfarce seu descontentamento com Jendal. Dumi comenta seu plano de furtar as joias do rei com Akin e Ladisa. Bartô divide com Miguel a ideia de construir um santuário para sua mãe em Barro Preto. Diógenes e Mirinho questionam Sebastião sobre seu apoio ao crime de Virgínia. Alika revela a Tonho que Omar está chegando ao Brasil.
Capítulo 96 – terça-feira, 14
Alika confessa a Tonho que Omar deseja se casar com ela. O Bispo indaga Viriato sobre suas atitudes recentes. Mirinho provoca Sebastião. Marta pune Virgínia, que se revolta ainda mais contra Lúcia/Alika. Kênia comenta com Chinua sobre o interesse de Jendal por Binta. Graça e Mirinho zombam de Ana Maria por esperar o pedido oficial de namoro de Manoel. Alika descobre que Nilo Peçanha está morto, e Onildo a apoia. Onildo declara seu interesse romântico por Niara. Tonho se aconselha com Dona Menina. Kênia confidencia a Chinua que seguiu a sugestão de Dumi para se livrar da perseguição de Jendal. Dumi, Akin e Ladisa encontram a urna com as joias de Jendal.
Capítulo 97 – quarta-feira, 15
Dumi, Akin e Ladisa são perseguidos por Pascoal e a guarda real, mas conseguem fugir. Pascoal encontra a chave do esconderijo que Ladisa deixou cair durante a fuga. Akin, Dumi e Ladisa se desesperam ao dar falta da chave. Dumi teme que Jendal descubra a proteção de Kênia aos rebeldes. Lúcia/Alika aceita um grande pedido para o ateliê, e Teresa se preocupa. Pascoal acusa Kênia de tê-lo distraído para proteger Dumi e os saqueadores, e Jendal afirma que punirá a filha. Mirinho comenta com Manoel que Ana Maria está esperando seu pedido oficial de namoro. Maria Helena se surpreende ao descobrir que Dôra conhece Jacinta. Virgínia anuncia que fará greve de fome. Jendal prende Kênia em uma cela.
Capítulo 98 – quinta-feira, 16
Chinua revela a Dumi que Kênia foi encarcerada a mando de Jendal, e Akin conclui que a princesa realmente se rebelou contra o pai. Alika afirma a Tonho que tem uma dívida de gratidão com Omar. Ana Maria se propõe a trabalhar como voluntária na escola ao lado de Vera/Niara, e Casemiro sente orgulho da filha. Mirinho provoca Manoel diante de Casemiro. Diógenes desconfia da greve de fome de Virgínia. Dôra revela a história de sua mãe Luzia para Maria Helena. Virgínia foge de seu castigo e procura Graça. Viriato conta a Belmira que foi Virgínia quem o denunciou para o bispo. Dumi tenta libertar Kênia, e é surpreendido por Pascoal.
Capítulo 99 – sexta-feira, 17
Dumi consegue fugir, e Kênia humilha Pascoal. José presenteia Teresa e Alika com uma máquina de costura para o ateliê. Mirinho confronta Virgínia sobre o motivo de Diógenes tê-la punido. Belmira revela a Diógenes a atitude de Virgínia contra Viriato. Diógenes resgata Virgínia na casa de Graça e avisa à filha que ela será punida com rigor. Malungo se aproxima do porto de Recife. Mirinho sofre um pequeno acidente e Onildo avisa que o rapaz não poderá dançar na festa de São Pedro. Diógenes anuncia que Virgínia deverá ajudar o padre Viriato com os trabalhos da igreja. Pascoal encontra Ladisa. Jendal liberta Kênia para despistar suas pretendentes a noiva, mas ameaça a filha
Capítulo 100 – sábado, 18
Jendal é duro com Kênia, e a mantém refém em seu castelo. Pascoal ameaça Ladisa, e Akin a conforta. Ana Maria sugere que Manoel fale com Casemiro sobre o namoro dos dois. Dona Menina refuta a solicitação de Bartô de fazer uma imagem de santa para Veneranda. Mirinho acha graça ao ver Virgínia trabalhando na igreja. Virgínia se descontrola e ofende Lúcia/Alika, que acaba se defendendo das investidas agressivas da rival. Diógenes pede desculpas a Lúcia/Alika em nome de Virgínia. Pressionado, Manoel pede Ana Maria em namoro para Casemiro. Binta é escolhida rainha de Batanga.