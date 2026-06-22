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Cultura

A Nobreza do Amor: confira resumo da semana da novela das seis

Sinopses de 22 a 27 de junho da novela das seis da Globo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 06h00
Tonho passa a achar que Alika é sua irmã
Tonho, de "A Nobreza Do Amor'. (/ TV Globo/Reprodução)
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Capítulo 84 – segunda-feira, 22

Tonho desmaia, e Alika reza. Belarmino e seu bando deixam a cidade, levando Viriato e Geralda como reféns. Dona Menina descobre que Tonho está ferido. Onildo afirma que o estado de saúde de Tonho é grave. Viriato revela a Geralda que é irmão de Carrapato. Belarmino obriga Geralda a cozinhar para seu bando. Belmira confronta Carrapato, e Ritinha se assusta. Adônis pressiona Didi sobre o destino do bando de Belarmino. Virgínia comemora a destruição do ateliê. Sebastião cobra a promessa de Virgínia. Onildo consegue extrair a bala do peito de Tonho, mas afirma que o rapaz precisa ser transferido. Alika acompanha Tonho ao hospital.

 Capítulo 85 – terça-feira, 23

Jendal desconfia de que Kênia está sendo influenciada por alguém contra ele. Onildo constata que a febre de Tonho cedeu. Alika e Niara disfarçam quando Caetana comenta sobre Tonho ter chamado o nome da princesa. Carrapato deixa Barro Preto. Salma se desespera com o estado de saúde de Tonho, e Fátima repreende a filha. Mirinho provoca Lúcia/Alika. Bartô procura Viriato com um pedido inusitado. Manoel beija Ana Maria e afirma que a pedirá em namoro para sua família. Jendal deduz que Kênia continua seu romance com Dumi, e exige que Pascoal flagre a princesa. Onildo anuncia que Tonho passará por uma nova cirurgia. MIrinho sabota o medicamento de Tonho.

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Quarta-feira 24/06

Não terá exibição de capítulo

Capítulo 86 – quinta-feira, 25

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Lúcia/Alika nota o comportamento de Mirinho. Marta repreende os ciúmes de Virgínia. Ana Maria comenta com Graça sobre seu namoro com Manoel. Manoel questiona Fortunato sobre a forma como trata Maria Helena. Fortunato alerta Manoel sobre seu namoro com Ana Maria. Belmira insinua a Viriato que acredita que Geralda esteja apaixonada por Carrapato. Mirinho discute com Virgínia por conta de Lúcia/Alika. Tonho apresenta uma piora, e Onildo dobra a dose do remédio, sem saber que foi sabotado por Mirinho. Niara agradece a Onildo por não ter revelado a verdadeira identidade de Alika. Jendal pressiona Kênia a participar do evento em que escolherá sua nova esposa. Onildo descobre que o medicamento de Tonho foi sabotado.

Capítulo 87 – sexta-feira, 26

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Onildo revela que o remédio de Tonho foi sabotado, e Lúcia/Alika e Caetana se desesperam. Virgínia insinua a Teresa que seria bom levar o ateliê para fora de Barro Preto. Viriato sofre ao carregar o segredo de confissão de Sebastião, e pensa em alertar Lúcia/Alika sobre as verdadeiras intenções de Virgínia. Kênia reclama com Chinua por ter se tornado refém de Jendal. Niara comenta com Teresa e José sua preocupação com o fato de Tonho ter chamado o nome verdadeiro de Alika na frente de Caetana. Maria Helena pensa em Murilo. Dona Menina tem um mau pressentimento, e todos rezam por Tonho. Tonho desperta e chama por Alika.

Sábado 27/06

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Não terá exibição de capítulo

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