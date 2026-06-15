A Nobreza do Amor: confira resumo da semana da novela das seis

Capítulo 79 – segunda-feira, 15

Belarmino ataca Viriato, que tenta explicar ao cangaceiro que é irmão gêmeo de Carrapato. Virgínia é admirada por todos durante o desfile do ateliê de Lúcia/Alika. Adônis anuncia a chegada do bando de Belarmino, e todos na cidade se desesperam. Belarmino e seu bando fazem Viriato de refém, e o padre pensa em delatar o paradeiro de Carrapato. Tonho e Alika garantem que defenderão o ateliê dos cangaceiros. Jiboia invade o armazém de Miguel, e Fuad se atrapalha no confronto. Casemiro enfrenta Belarmino. Montanha sequestra Geralda. Jendal afirma a Chinua que não confia mais em Kênia. Tonho é atingido por um tiro e Alika se desespera.

Capítulo 80 – terça-feira, 16

Tonho desmaia, e Alika reza. Belarmino e seu bando deixam a cidade, levando Viriato e Geralda como reféns. Dona Menina descobre que Tonho está ferido. Onildo afirma que o estado de saúde de Tonho é grave. Viriato revela a Geralda que é irmão de Carrapato. Belarmino obriga Geralda a cozinhar para seu bando. Belmira confronta Carrapato, e Ritinha se assusta. Adônis pressiona Didi sobre o destino do bando de Belarmino. Virgínia comemora a destruição do ateliê. Sebastião cobra a promessa de Virgínia. Onildo consegue extrair a bala do peito de Tonho, mas afirma que o rapaz precisa ser transferido. Alika acompanha Tonho ao hospital.

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Capítulo 81 – quarta-feira, 17

Onildo garante a Lúcia/Alika e Caetana que Tonho tem chances de sobreviver. Virgínia questiona Mirinho sobre sua relação com Tonho e seus sentimentos por Lúcia/Alika. Belmira ameaça entregar Carrapato para a polícia. Fortunato afirma a Maria Helena que precisa resgatar Viriato e Geralda para recuperar sua reputação na cidade. Belmira e Ritinha contam a Sebastião que Carrapato é irmão gêmeo de Viriato. Niara apoia Alika, que teme perder Tonho. Omar garante a Çinar que não desistirá de Alika. Carrapato resgata Viriato e Geralda, que delatam o bando de Belarmino. Kênia desconfia de que Dumi sabe onde está Alika. No hospital, Tonho delira e chama por Alika.

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Capítulo 82 – quinta-feira, 18

Caetana estranha quando Tonho fala no nome de Alika, e Onildo deduz que se trata de Lúcia. Fortunato explica a Casemiro que fez um acordo com Carrapato, a fim de pegar o bando de Belarmino. Dumi afirma a Kênia que Alika é a única herdeira do trono de Batanga. Caetana se desespera ao ser informada de que Tonho teve uma piora, e Lúcia/Alika a apoia. Kênia teme ser atacada caso os resistentes consigam destronar Jendal. Viriato questiona Sebastião sobre a contratação de Carrapato por ordem de Virgínia. Sebastião pressiona Virgínia a conseguir mais dinheiro para Carrapato. Fortunato e Casemiro rendem o bando de Belarmino. Kênia confronta Jendal.

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Capítulo 83 – sexta-feira, 19

Jendal desconfia de que Kênia está sendo influenciada por alguém contra ele. Onildo constata que a febre de Tonho cedeu. Alika e Niara disfarçam quando Caetana comenta sobre Tonho ter chamado o nome da princesa. Carrapato deixa Barro Preto. Salma se desespera com o estado de saúde de Tonho, e Fátima repreende a filha. Mirinho provoca Lúcia/Alika. Bartô procura Viriato com um pedido inusitado. Manoel beija Ana Maria e afirma que a pedirá em namoro para sua família. Jendal deduz que Kênia continua seu romance com Dumi, e exige que Pascoal flagre a princesa. Onildo anuncia que Tonho passará por uma nova cirurgia. MIrinho sabota o medicamento de Tonho.

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Capítulo 84 – sábado, 20

Lúcia/Alika nota o comportamento de Mirinho. Marta repreende os ciúmes de Virgínia. Ana Maria comenta com Graça sobre seu namoro com Manoel. Manoel questiona Fortunato sobre a forma como trata Maria Helena. Fortunato alerta Manoel sobre seu namoro com Ana Maria. Belmira insinua a Viriato que acredita que Geralda esteja apaixonada por Carrapato. Mirinho discute com Virgínia por conta de Lúcia/Alika. Tonho apresenta uma piora, e Onildo dobra a dose do remédio, sem saber que foi sabotado por Mirinho. Niara agradece a Onildo por não ter revelado a verdadeira identidade de Alika. Jendal pressiona Kênia a participar do evento em que escolherá sua nova esposa. Onildo descobre que o medicamento de Tonho foi sabotado.