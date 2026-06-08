A Nobreza do Amor: confira resumo da semana da novela das seis

Capítulo 73 – segunda-feira, 8

Margaret afirma a Jendal que o rei foi denunciado pela execução de Robert, e por sua tirania contra o povo de Batanga. Sebastião se espanta com o pedido de Virgínia para convocar um cangaceiro para atacar o ateliê de Lúcia/Alika. Graça sonda Caetana a respeito de Ana Maria. Alika confessa a Teresa que não acredita nas boas intenções de Virgínia e Graça. Margaret garante a Campbell que não descansará até descobrir a verdade sobre a morte de Robert. Diógenes se incomoda com a proximidade entre Ritinha e Aurelinda. Jendal inventa que um súdito de seu reino é o culpado pelo assassinato de Robert.

Capítulo 74 – terça-feira, 9

Margaret acredita na mentira inventada por Jendal, e exige que Faraji seja julgado nos Estados Unidos. Dânia se desespera ao entender que Faraji será morto. Kênia desaprova as atitudes de Jendal. Sebastião confessa a Viriato que Virgínia lhe pediu para contratar um cangaceiro, e Carrapato ouve. Carrapato oferece seus serviços a Sebastião. Casemiro entrega armas a Tonho e pede que o rapaz defenda o engenho. Alika deduz que Jendal descobriu seu paradeiro, e Niara se desespera. Mirinho finge se preocupar com Ana Maria a fim de se aproximar de Lúcia/Alika. Ladisa tenta convencer Dânia e Faraji a desistirem do acordo com Jendal. Sebastião conta a Virgínia que contratou o cangaceiro que ela pediu para destruir o ateliê Lúcia/Alika.

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Capítulo 75 – quarta-feira, 10

Virgínia fica impressionada ao saber que Sebastião contratou Carrapato para seu serviço. Fortunato se preocupa com o pouco reforço policial enviado a Barro Preto a fim de proteger a cidade contra o bando de Belarmino. Virgínia inventa uma desculpa para conseguir dinheiro com Diógenes. Margaret parte com Faraji, e Kênia sofre com as atrocidades de Jendal. Jendal promete trazer Alika de volta a Batanga. Belmira se preocupa com a segurança de Carrapato. Salma desabafa com Lúcia/Alika que decidiu aceitar seu casamento com Fuad para proteger a saúde da mãe. Sebastião acerta o serviço com Carrapato. Mirinho tenta beijar Lúcia/Alika. Alika procura Tonho.

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Capítulo 76 – quinta-feira, 11

Alika não consegue contar para Tonho sobre a tentativa de Mirinho. Lúcia/Alika leva o vestido de Graça até a fazenda. Sebastião mente para Viriato, que aconselha o rapaz a se afastar de Virgínia. Dumi visita Kênia, e questiona a princesa sobre suas escolhas quanto ao reino de Batanga. Lúcia/Alika tenta convencer Ana Maria a desfilar com seu vestido. Salma cozinha para agradar Fátima, que sonha com o casamento da filha com Fuad. Tonho questiona Mirinho sobre seu comportamento com Lúcia/Alika. Virgínia repreende Mirinho por se insinuar para Lúcia/Alika, e Carrapato os observa. Vestido como Viriato, Carrapato visita o ateliê. Jendal confronta Kênia.

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Capítulo 77 – sexta-feira, 12

Jendal faz uma ameaça velada a Kênia, e Chinua insiste que a princesa deve se afastar de Dumi. No ateliê, todas desconfiam do padre Viriato, sem saber que se trata de Carrapato. Dumi afirma a Chinua que acabará com a vida de Jendal, caso o rei aja contra Kênia. Fátima e Miguel se emocionam ao ver Salma agradando Fuad. Jendal anuncia a Chinua que está procurando uma nova esposa. Fortunato tem uma crise de ciúmes de Maria Helena. Tonho afirma a Niara que Jendal não se aproximará de Alika. Chinua revela a Kênia os novos planos de Jendal.

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Capítulo 78 – sábado, 13

Kênia garante a Chinua que não permitirá que Jendal a impeça de ser rainha de Batanga. Graça e Mirinho humilham Ana Maria. Viriato vê quando Sebastião e Virgínia se aproximam, e desconfia. Fátima conversa com Salma sobre Fuad. Chega o dia do desfile promovido pelo ateliê de Lúcia/Alika e Teresa. Dona Menina tem um mau pressentimento, e Caetana se preocupa. Ana Maria sente vergonha de desfilar, e Lúcia/Alika a incentiva. Manoel admira Ana Maria na passarela. Carrapato invade o ateliê. Belarmino e seu bando chegam a Barro Preto.