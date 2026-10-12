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Cultura

A Nobreza do Amor: confira resumo da novela das seis

Sinopses de 05 a 10 de outubro da novela das seis da Globo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 06h00 | Atualizado em 12 out 2026, 09h27
Busto feito com ajuda de inteligência artificial para novela 'A Nobreza do Amor'
Busto feito com ajuda de inteligência artificial para novela 'A Nobreza do Amor' (Gabriel Vaguel/TV Globo)
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A Nobreza do Amor: confira resumo da novela das seis Priorize VEJA no Google

Capítulo 165 – dia 5, segunda-feira

Tem início a festa de Cosme e Damião em Barro Preto. Ana Maria felicita Mundica por seu trabalho no ateliê. Fuad se aproxima de Belmira. Miguel lamenta sua prisão, e Adônis o conforta. Januário se declara para Ana Maria, e os dois se beijam. Rosa se apresenta para Manoel. Geralda questiona Fortunato sobre Maria Helena. Viriato provoca Bartô sobre suas armações em relação a Veneranda. Dona Menina tem um mau pressentimento. Virgínia chega com Jendal a Barro Preto.

 

Capítulo 166 – dia 6, terça-feira

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Jendal anuncia, na frente de todos, que Alika é sua esposa legítima. Alika e Niara fogem de Jendal, com a ajuda de Tonho. Teresa agride Virgínia, e Onildo a apoia. Todos comentam sobre as verdadeiras identidades de Alika e Niara. Omar, Tonho, Alika e Niara chegam a um esconderijo seguro. Jendal se revolta com a fuga da princesa. Mirinho repreende a atitude de Virgínia contra Alika. Jendal suborna Fortunato para falar com Mirinho. Marta presta solidariedade a Teresa. Campbell e Binta firmam um acordo à revelia de Jendal. José retorna a Batanga e informa a Akin e Ladisa que Menemi e Kofí estão ao lado dos rebeldes. Alika planeja sequestrar Jendal.

 

Capítulo 167 – dia 7, quarta-feira

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Alika pensa em como localizar Jendal. Mirinho se coloca à disposição de Jendal. Diógenes repreende Virgínia por ter denunciado Alika e Niara a Jendal. Marta se solidariza com Teresa e Onildo. Tonho sugere que Alika e Niara retornem para Batanga enquanto Jendal está no Brasil. Fortunato, Adônis, Jendal e Mirinho fazem uma varredura pelas terras do engenho atrás de Tonho, Alika, Niara e Omar. Jendal exige que Fortunato feche as saídas de Barro Preto. Onildo e Tonho recolhem pertences e documentos para a fuga de Alika, Niara e Omar. José/Zambi prepara o resgate de Dumi e Kênia. Alika descobre o registro de uma árvore sagrada de Batanga em uma gruta de Barro Preto.

 

Capítulo 168 – dia 8, quinta-feira

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Alika desconfia de que Tonho possa ser descendente do rei Shaka. Tonho entrega os documentos para a fuga de Alika, Niara e Omar. Guaraci chega para trabalhar no engenho, e Graça implica com a moça. Fortunato monta guarda nas saídas de Barro Preto, e Tonho aconselha Alika e os demais a adiarem a fuga. Onildo afirma a Sebastião que não é mais seu amigo. Jendal interroga Teresa sobre José/Zambi, e pressiona Caetana para descobrir o paradeiro de Tonho. Tonho propõe um caminho alternativo para deixar Barro Preto, e Omar e Alika aceitam. Liderados por José/Zambi, Akin e Ladisa, os rebeldes de Batanga libertam Dumi e Kênia.

 

Capítulo 169 – dia 9, sexta-feira

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Kênia afirma a Akin, Ladisa e Dumi que agora tem uma nova família. Dumi e Kênia se amam. Sebastião sofre as consequências de sua delação na pensão de Geralda. Jendal garante a Mirinho e sua família que se vingará de Alika. Mirinho tem um surto de raiva e confessa a Virgínia que nunca a amou. Graça aconselha Virgínia a não confrontar Mirinho. Pascoal e Binta descobrem que os rebeldes libertaram Kênia e Dumi. Omar confidencia a Tonho que não fugirá sem atacar Jendal. Binta ordena que toda a população de Batanga integra seu exército, e Chinua alerta Akin, Dumi, Ladisa e Kênia. Omar ameaça Jendal.

 

Capítulo 170 – dia 10, sábado

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Omar atinge Jendal, e Tonho impede o turco antes do golpe fatal. Jendal ordena que seus guardas persigam Omar e Tonho, que conseguem fugir. Onildo é convocado para ajudar Jendal. Alika se irrita com a atitude impulsiva de Omar e afirma que o amigo estragou a fuga de todos. José/Zambi, Dumi e Kênia festejam os ganhos do movimento junto aos rebeldes de Batanga. Pascoal prende Zuri, e Gamba tenta tranquilizá-la. Mirinho explica a Manoel seu plano de salvar Alika de Jendal e fugir com ela. Salma pede notícias de Omar e seus amigos a Ana Maria. Severino diz a Mirinho que descobriu o esconderijo de Alika e Tonho. 

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