A Nobreza do Amor: confira resumo da novela das seis

Capítulo 165 – dia 5, segunda-feira

Tem início a festa de Cosme e Damião em Barro Preto. Ana Maria felicita Mundica por seu trabalho no ateliê. Fuad se aproxima de Belmira. Miguel lamenta sua prisão, e Adônis o conforta. Januário se declara para Ana Maria, e os dois se beijam. Rosa se apresenta para Manoel. Geralda questiona Fortunato sobre Maria Helena. Viriato provoca Bartô sobre suas armações em relação a Veneranda. Dona Menina tem um mau pressentimento. Virgínia chega com Jendal a Barro Preto.

Capítulo 166 – dia 6, terça-feira

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Jendal anuncia, na frente de todos, que Alika é sua esposa legítima. Alika e Niara fogem de Jendal, com a ajuda de Tonho. Teresa agride Virgínia, e Onildo a apoia. Todos comentam sobre as verdadeiras identidades de Alika e Niara. Omar, Tonho, Alika e Niara chegam a um esconderijo seguro. Jendal se revolta com a fuga da princesa. Mirinho repreende a atitude de Virgínia contra Alika. Jendal suborna Fortunato para falar com Mirinho. Marta presta solidariedade a Teresa. Campbell e Binta firmam um acordo à revelia de Jendal. José retorna a Batanga e informa a Akin e Ladisa que Menemi e Kofí estão ao lado dos rebeldes. Alika planeja sequestrar Jendal.

Capítulo 167 – dia 7, quarta-feira

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Alika pensa em como localizar Jendal. Mirinho se coloca à disposição de Jendal. Diógenes repreende Virgínia por ter denunciado Alika e Niara a Jendal. Marta se solidariza com Teresa e Onildo. Tonho sugere que Alika e Niara retornem para Batanga enquanto Jendal está no Brasil. Fortunato, Adônis, Jendal e Mirinho fazem uma varredura pelas terras do engenho atrás de Tonho, Alika, Niara e Omar. Jendal exige que Fortunato feche as saídas de Barro Preto. Onildo e Tonho recolhem pertences e documentos para a fuga de Alika, Niara e Omar. José/Zambi prepara o resgate de Dumi e Kênia. Alika descobre o registro de uma árvore sagrada de Batanga em uma gruta de Barro Preto.

Capítulo 168 – dia 8, quinta-feira

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Alika desconfia de que Tonho possa ser descendente do rei Shaka. Tonho entrega os documentos para a fuga de Alika, Niara e Omar. Guaraci chega para trabalhar no engenho, e Graça implica com a moça. Fortunato monta guarda nas saídas de Barro Preto, e Tonho aconselha Alika e os demais a adiarem a fuga. Onildo afirma a Sebastião que não é mais seu amigo. Jendal interroga Teresa sobre José/Zambi, e pressiona Caetana para descobrir o paradeiro de Tonho. Tonho propõe um caminho alternativo para deixar Barro Preto, e Omar e Alika aceitam. Liderados por José/Zambi, Akin e Ladisa, os rebeldes de Batanga libertam Dumi e Kênia.

Capítulo 169 – dia 9, sexta-feira

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Kênia afirma a Akin, Ladisa e Dumi que agora tem uma nova família. Dumi e Kênia se amam. Sebastião sofre as consequências de sua delação na pensão de Geralda. Jendal garante a Mirinho e sua família que se vingará de Alika. Mirinho tem um surto de raiva e confessa a Virgínia que nunca a amou. Graça aconselha Virgínia a não confrontar Mirinho. Pascoal e Binta descobrem que os rebeldes libertaram Kênia e Dumi. Omar confidencia a Tonho que não fugirá sem atacar Jendal. Binta ordena que toda a população de Batanga integra seu exército, e Chinua alerta Akin, Dumi, Ladisa e Kênia. Omar ameaça Jendal.

Capítulo 170 – dia 10, sábado

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Omar atinge Jendal, e Tonho impede o turco antes do golpe fatal. Jendal ordena que seus guardas persigam Omar e Tonho, que conseguem fugir. Onildo é convocado para ajudar Jendal. Alika se irrita com a atitude impulsiva de Omar e afirma que o amigo estragou a fuga de todos. José/Zambi, Dumi e Kênia festejam os ganhos do movimento junto aos rebeldes de Batanga. Pascoal prende Zuri, e Gamba tenta tranquilizá-la. Mirinho explica a Manoel seu plano de salvar Alika de Jendal e fugir com ela. Salma pede notícias de Omar e seus amigos a Ana Maria. Severino diz a Mirinho que descobriu o esconderijo de Alika e Tonho.