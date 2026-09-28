A Nobreza Do Amor: confira o resumo da semana da novela das seis

Capítulo 154

Kênia trabalha nas minas de Batanga, e Binta e Pascoal comemoram sua vingança contra a princesa. Jendal se aproxima do Brasil. Chega o dia do casamento de Mirinho e Virgínia. Ana Maria se incomoda de estar ao lado de Manoel como madrinha de Mirinho, e Januário repara. Mirinho desmaia no altar, e Viriato ajuda o rapaz. Sebastião deixa a igreja aos prantos, e Bartô desconfia. Virgínia e Mirinho finalmente se casam. Onildo revela a Alika que Niara corre risco de morte.

Capítulo 155

Tonho acolhe Alika, e Caetana reza por Vera/Niara. Tonho e Alika se beijam, e Omar flagra os dois. Chinua alerta Akin e Ladisa sobre o estado de Kênia. Pascoal e Binta iniciam um novo plano para interromper a rebelião em Batanga. Ritinha e Aurelinda pedem para brincar juntas, e Diógenes se incomoda. Mirinho chama Virgínia pelo nome de Lúcia em sua noite de núpcias. Fuad acredita que Salma sente ciúmes de seu interesse por Belmira. Salma pensa em Omar. Fortunato é rude com Manoel, que sofre com o descaso de Ana Maria. Binta pressiona Campbell. Alika sofre ao ver Niara debilitada.

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Capítulo 156

Tonho afirma a Alika que Niara irá se recuperar. Casemiro se sente mal, e Graça fica apreensiva. Ana Maria percebe que Januário pode estar interessado nela. Campbell alerta Binta sobre as consequências de encerrar o contrato de Batanga com a Inglaterra. Akin e Ladisa fazem um acordo com Gamba para proteger Dumi. Aurelinda afirma que gostaria de que Ritinha fosse sua irmã. Onildo revela que Niara apresentou uma melhora. Pascoal agride Dumi, e Kênia se desespera. Casemiro pede que Tonho cuide de seu engenho e de Ana Maria, e o rapaz desconfia. Salma se declara a Omar. Diante de Mirinho e Ana Maria, Casemiro passa mal e não resiste.

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Capítulo 157

Graça se desespera com a morte de Casemiro, e todos ficam consternados. Alika revela a Tonho que Casemiro sofreu um mal súbito, e o rapaz fica transtornado. Omar confessa a Salma que gostou de saber de seu interesse por ele. Binta revela a Jawari seus planos para Batanga na ausência de Jendal. Gamba se apresenta a Dumi e Kênia como aliado da rebelião. Todos comparecem ao velório de Casemiro. Tonho propõe a Mirinho que eles voltem a ser amigos em homenagem a Casemiro. A saúde de Niara se fortalece, e Alika comemora. Virgínia teme que Mirinho decida ficar no engenho. Mirinho descobre que Casemiro deixou suas terras para Tonho.

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Capítulo 158

Mirinho afirma a Graça e Ana Maria que ele tocará os negócios de Casemiro. Ana Maria não gosta da atitude de Mirinho e diz a Graça que a vontade de Casemiro deveria ser respeitada. Tonho se preocupa com o destino do engenho. José escreve para Teresa a caminho de Batanga. Binta e Jawari pressionam Campbell por um novo acordo com Batanga. Januário se declara para Ana Maria. Alika permite que Omar arranje novamente os preparativos para sua viagem. Mirinho anuncia a Tonho que venderá o engenho. Tonho garante a Dona Menina, Januário e os demais que não ficarão sem terra. Niara tem alta do hospital. Um homem armado entra no armazém de Miguel, que acaba provocando um acidente.

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Capítulo 159

Miguel se desespera ao perceber que tirou a vida de um homem. Fortunato abre uma investigação, e Salma teme por seu pai. Miguel é detido, e Omar, Lúcia/Alika e Tonho apoiam Salma e sua família. Malungo visita Alika e Niara e avisa que retornará para seu lar. Ana Maria confessa que teme perder a companhia de Caetana. Virgínia e Mirinho se mudam temporariamente para o engenho. Alika tem um pesadelo com Jendal. Halim anuncia que Fuad não se casará mais com Salma. José se aproxima de Batanga. Jendal chega ao Brasil.