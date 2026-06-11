A música romântica escolhida por Virginia Fonseca para embalar sua estreia na Copa

Virginia Fonseca já entrou no clima da Copa do Mundo. Nos Estados Unidos, onde vai participar da cobertura do Mundial pela Globo, a influenciadora publicou um vídeo cantando uma música romântica antes de iniciar as gravações para a emissora. A canção escolhida foi Que Sorte A Nossa, de Matheus & Kauan, que diz o seguinte: “Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa”.

Contratada pela Globo para conteúdos ligados ao torneio, Virginia tem mostrado nas redes sociais a rotina de viagem e preparação para as gravações. Em uma das publicações, ela apareceu com look nas cores do Brasil e avisou aos seguidores que passaria o dia envolvida com os trabalhos da cobertura.

A escalação da influenciadora, no entanto, também reacendeu questionamentos sobre sua imagem pública. Virginia é investigada pela Polícia Federal por movimentações financeiras consideradas suspeitas. A influenciadora já prestou depoimento à CPI das Bets e negou lucrar com perdas de seguidores em jogos de apostas.

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