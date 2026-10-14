A música que Robbie Williams só deixou para o show no Brasil

Na turnê Britpop, Robbie Williams costuma passar quase despercebido por Sexed Up. A música do álbum Escapology (2002) aparece espremida em um pot-pourri com Angels e Candy e dura poucos segundos. Em São Paulo, nesta terça-feira, 13, foi diferente.

Williams havia proposto um jogo em que o seu guitarrista tocava trechos de músicas e a plateia mostrava se as reconhecia. Nos primeiros acordes de Sexed Up, o público cantou tão alto que o britânico interrompeu a brincadeira e seguiu com a canção até o fim, acompanhado apenas pelo instrumento de cordas. “Normalmente essa não está no setlist. Tinha esquecido que ela foi de um programa de TV aqui”, disse.

O programa era Mulheres Apaixonadas, novela exibida pela Globo em 2003. A canção era o tema de Diogo e Marina, casal interpretado por Rodrigo Santoro e Paloma Duarte, e chegou ao oitavo lugar entre as mais tocadas nas rádios brasileiras naquele ano.

Escrita por Williams e Guy Chambers, Sexed Up fala, com amargura, sobre o fim de um relacionamento. Depois da divulgação em 2002, a música foi lançada como single em novembro de 2003, quando chegou ao top 10 no Reino Unido.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial