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Cultura

A música que Robbie Williams só deixou para o show no Brasil

Em São Paulo, 'Sexed Up' saiu de um medley e virou coro, graças a uma novela da Globo

Por Lucas Almeida 14 out 2026, 09h32 | Atualizado em 14 out 2026, 09h41
Robbie Williams no palco, vestindo um casaco de pele vermelho, calça e camiseta vermelhas, com o braço direito levantado. Ao fundo, músicos e janelas iluminadas com vitrais coloridos, criando uma atmosfera vibrante de show
Robbie Williams (@charlielightening/Instagram)
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Na turnê Britpop, Robbie Williams costuma passar quase despercebido por Sexed Up. A música do álbum Escapology (2002) aparece espremida em um pot-pourri com Angels e Candy e dura poucos segundos. Em São Paulo, nesta terça-feira, 13, foi diferente.

Williams havia proposto um jogo em que o seu guitarrista tocava trechos de músicas e a plateia mostrava se as reconhecia. Nos primeiros acordes de Sexed Up, o público cantou tão alto que o britânico interrompeu a brincadeira e seguiu com a canção até o fim, acompanhado apenas pelo instrumento de cordas. “Normalmente essa não está no setlist. Tinha esquecido que ela foi de um programa de TV aqui”, disse.

O programa era Mulheres Apaixonadas, novela exibida pela Globo em 2003. A canção era o tema de Diogo e Marina, casal interpretado por Rodrigo Santoro e Paloma Duarte, e chegou ao oitavo lugar entre as mais tocadas nas rádios brasileiras naquele ano.

Escrita por Williams e Guy Chambers, Sexed Up fala, com amargura, sobre o fim de um relacionamento. Depois da divulgação em 2002, a música foi lançada como single em novembro de 2003, quando chegou ao top 10 no Reino Unido.

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