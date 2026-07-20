🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Cultura

A música de João Bosco que causou revolta por sua defesa descabida

Cantor e compositor completa 80 anos

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 07h00 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h04
João Bosco, cantor.
João Bosco, cantor. (VEJA RIO/Dedoc)
Continua após publicidade
A música de João Bosco que causou revolta por sua defesa descabida Priorizar nos meus resultados Google

João Bosco prepara um álbum comemorativo pelos seus 80 anos contendo 17 regravações e participações de outros nomes da música brasileira. Intitulado Amigos Novos e Antigos, em referência à parceria homônima com Aldir Blanc, o projeto será lançado em duas etapas: a primeira chega às plataformas em 31 de julho, e a segunda em 25 de setembro. Entre os convidados, nomes como Zeca Pagodinho, Tiago Iorc, César Camargo Mariano, Caetano Veloso, Chico Buarque e Anitta.

Em entrevista recente ao Estadão, Bosco criticou o que chamou de “identitarismo exagerado”, usando como exemplo críticas dadas à canção Gol Anulado, de 1976. O renomado compositor da MPB, de grande contribuição por letras pró-anistia, rejeitou as críticas a esta música, cuja letra narra a reação violenta de um marido ao descobrir que a esposa torcia para o Flamengo ao comemorar um gol de Zico. Um trecho é alvo de críticas por retratar violência doméstica.

Ao defender a composição, Bosco disse por que a manteve nos shows. “Canto. Eu não aceito isso. A música é uma crônica. Ela é feita dentro de um universo criativo, poético. Não é um ato institucional. Não é uma lei”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Siga

A questão é polêmica e logo acendeu debate nas redes sociais. João quis defender que o “eu-lírico” é voz do poema, não do autor, ao comentar que a música também é uma crônica. O “eu-lírico”de Bosco relata a agressão: “Quando você gritou ‘Mengo’ / No segundo gol do Zico / Tirei sem pensar o cinto / E bati até cansar”. O cantor e compositor não levou em consideração os avanços sobre o tema nas últimas décadas no país e os números ainda alarmantes de feminicídio.

Continua após a publicidade

A Lei Maria da Penha classifica como violência física qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Violência doméstica é uma violação de direitos humanos com efeitos físicos, psicológicos, sociais e econômicos. Quando a arte normaliza uma agressão, dentro da defesa de uma liberdade poética, há um perigo de se aprofundar as relações de poder patriarcais que sustentam um modelo de machismo ainda muito latente na sociedade brasileira.

Bosco erra por não contextualizar o debate sobre a canção nos dias atuais, em um país no qual a violência contra a mulher segue naturalizada em diferentes manifestações socioculturais.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
João Bosco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).