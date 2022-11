A ‘musa democrata’ que surge como antídoto a Cássia Kis em ‘Travessia’

Na equipe da novela Travessia, da Globo, há um contingente de apoiadores explícitos a Jair Bolsonaro. Do ator Humberto Martins à autora Glória Perez, a simpatia pelo presidente e candidato derrotado à reeleição tem diversos adeptos – dos quais a mais estridente é a atriz Cássia Kis, que na quarta-feira, 3, se juntou a protestos golpistas que questionam o resultado das eleições e pedem intervenção militar. Mas eis que Travessia acaba de ganhar uma aspirante a líder da torcida política no lado oposto: Alessandra Negrini. A artista que vive a personagem Guida no folhetim, emergiu como uma espécie de “musa democrata” dentro do elenco da novela ao aparecer com a camiseta da Democracia Corinthiana no jogo do time paulista contra o Flamengo. Liderado por figuras como Sócrates e Casagrande, o movimento fez oposição à ditadura militar brasileira na década de 1980 – e voltou à tona nesta semana, quando torcedores corinthianos desfizeram ao menos dois bloqueios ilegais de bolsonaristas pró-golpe militar nas estradas paulistas.

Embora Negrini não tenha comentado sobre política na cena, a ação de afastar o cabelo e mostrar orgulhosa a palavra “democracia” na parte de trás da camiseta incendiou o Twitter, levando a atriz aos assuntos mais comentados da plataforma. Abertamente de esquerda, e sempre ativa na oposição a Bolsonaro, Negrini ganhou os holofotes em um momento no qual declarações de Cássia Kis, Humberto Martins e de Glória Perez colam na trama um rótulo de “bolsonarista” junto ao público. Com fotos ao lado de Lula incentivando o voto no petista e uma militânica ativa em defesa da Amazônia, Negrini lembra ao espectador que, apesar do bolsonarismo de Cássia Kis estar sempre roubando a cena, o elenco também tem seus representantes “do outro lado” do cabo de guerra político.

O apoio de Cássia a Bolsonaro, inclusive, gerou climão nos bastidores, já que a atriz costumava usar os intervalos de gravações para incentivar o voto em Bolsonaro e palestrar sobre o catolicismo. Citado em uma live da atriz, Chay Suede, que se opõe a bolsonaro desde 2018, mas ficou mais quieto no pleito deste ano, usou as redes sociais para esclarecer que nunca votaria candidato do PL. Boa parte dos atores também fizeram campanha pela eleição de Lula, incluindo Alexandre Nero, Marcos Caruso, Drica Moraes, Dandara Mariana. Ninguém, no entanto, fez tanto barulho quanto Cássia e suas declarações homofóbicas. Quem diria que uma simples camiseta usada por Negrini faria.

Massacrando a colega de elenco que foi a protestos antidemocráticos hoje, Alessandra Negrini aparece com uma camisa da Democracia Corinthiana, movimento histórico do time durante a Ditadura Militar. Um claro posicionamento político! pic.twitter.com/ELeiDGrdIt — BCharts (@bchartsnet) November 3, 2022