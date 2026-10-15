A mudança física de Xande Valois, que fez filme da ‘Turma da Mônica’

Conhecido por interpretar o célebre Cebolinha no filme Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo, o ator Xande Valois impressionou os fãs dos personagens de Maurício de Sousa com a sua mudança física. Em fotos publicadas em seu Instagram nesta quarta-feira, 15, o ator aparece em Copacabana, no Rio de Janeiro, com uma aparência bem diferente da vista no filme de 2024.

“Lindo, cebolinha”, escreveu um usuário no Instagram. Uma segunda pessoa destaca: “Cresceu maravilhosamente, bonito”. Aos 22 anos, Xande também é conhecido por papéis mirins em novelas. O ator esteve no elenco de Malhação, em 2012, e em Êta Mundo Bom, em 2016.

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