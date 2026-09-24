A mensagem por trás da música de Bad Bunny na campanha de Lula

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A campanha de Lula (PT) adaptou a música “Lo Que Le Pasó a Hawai”, de Bad Bunny, para forró, com uma letra em português que ressalta a soberania nacional e a proteção dos recursos brasileiros. A canção original critica a influência dos EUA em Porto Rico e a história do Havaí. Entenda as mensagens e paralelos criados.

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A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou na quarta-feira, 23, um vídeo com uma versão de uma música de Bad Bunny. A faixa Lo Que Le Pasó a Hawaii ganhou letra em português e arranjo de forró, mas manteve a mensagem original do cantor porto-riquenho, sobre soberania nacional, uma das bandeiras do candidato do PT.

A canção faz parte do álbum Debí Tirar Más Fotos, lançado em janeiro de 2025. No disco, Bad Bunny homenageia a cultura do país de origem e critica a relação da ilha com os Estados Unidos. Porto Rico é um território americano, mas não tem status de estado. Seus moradores são cidadãos americanos e podem circular livremente pelo país, mas não votam para presidente, por exemplo.

A música traça um paralelo entre Porto Rico e o Havaí, que foi um reino independente até 1893, quando a monarquia foi derrubada com apoio americano. O arquipélago foi anexado pelos Estados Unidos em 1898 e se tornou estado em 1959. “É uma faixa muito especial. Quando a compus, obviamente pensei em Porto Rico. Ver como a América Latina e países de todo o mundo se identificaram com essa música foi algo grandioso para mim, pessoalmente”, disse Bad Bunny à Apple Music sobre a recepção da canção.

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A versão da campanha de Lula mantém a estrutura da canção, mas troca as referências porto-riquenhas por um recado para o Brasil. Os primeiros versos seguem o original quase ao pé da letra. Nos dois, a letra diz que querem tirar dele o rio e a praia.

A mudança vem na sequência. Bad Bunny canta que querem o bairro dele e que a avó vá embora, uma imagem da gentrificação que expulsa moradores antigos de Porto Rico. No forró, o que querem é o subsolo: as terras raras, minerais estratégicos disputados pelas grandes potências.

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