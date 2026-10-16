A mensagem do irmão de Giulia Be para Conor Kennedy após casamento

O irmão de Giulia Be, André Marinho, compartilhou registros do casamento da cantora com o advogado Conor Kennedy nesta quinta-feira, 15. Em publicação nas redes sociais, Marinho escreveu um texto em homenagem aos noivos e mandou um recado para o cunhado, integrante da notória família Kennedy.

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“Conor, você encontrou nela um mundo inteiro, e ela encontrou em você alguém com quem pode ser exatamente quem é, mesmo quando as luzes se apagam. Espero que você seja tão feliz envelhecendo ao lado dela quanto eu fui crescendo com ela”, escreveu o comunicador.

Marinho é o irmão mais velho de Giulia, que tem outros dois irmãos: Danyel e Felipe Marcondes. Os dois são filhos do empresário e político Paulo Marinho. A festa de casamento de Giulia Be aconteceu entre os dias 8 e 10 de outubro, em três dias de comemoração no Rio de Janeiro.

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