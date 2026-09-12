A menção de Daniela Mercury a filme sobre Bolsonaro no Rock in Rio
Cantora esteve na Cidade do Rock neste sábado, 12
Em uma apresentação marcada por referências políticas, a cantora Daniela Mercury levou ao Palco Sunset do Rock in Rio neste sábado, 12, uma pessoa fantasiada de cavalo preto, em clara referência ao filme Dark Horse, a cinebiografia de Jair Bolsonaro. O longa está no centro de uma polêmica que envolve seu financiamento pelo banqueiro Daniel Vorcaro, com a Polícia Federal investigando suspeitas de desvio de dinheiro público e outras possíveis irregularidades relacionadas à origem e ao destino dos recursos.
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