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Cultura

A maldição voltou? Mick Jagger testemunha derrota da Inglaterra na Copa do Mundo

Vocalista do The Rolling Stones marcou presença na partida entre Inglaterra e Argentina que aconteceu nesta quarta-feira, 15

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 18h24
Mick Jagger, de perfil, usando boné branco e camisa floral escura, sentado em ambiente interno com arranjo de flores ao lado
Mick Jagger no jogo entre Inglaterra e Argentina (CazéTV/Instagram)
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A maldição voltou? Mick Jagger testemunha derrota da Inglaterra na Copa do Mundo Priorizar nos meus resultados Google

Durante a partida da semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, que aconteceu às 16h desta quarta-feira, 15, o cantor britânico Mick Jagger marcou presença no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, para assistir à disputa. Entre os fãs de futebol, o astro é conhecido por ser um grande “pé frio” nos jogos de seu país.

Com a vitória da Argentina, que marcou 2 a 1 no placar, a superstição bastante popular envolvendo o vocalista da banda The Rolling Stones voltou a ganhar força nas redes sociais. Ao longo do Mundial de 2026, a “maldição de Mick Jagger” falhou apenas uma vez, no jogo entre Inglaterra e Noruega que, para a surpresa dos conspiradores, resultou na vitória da seleção inglesa, que levou a melhor no placar de 2×1.

Após a derrota do time de Jagger contra a seleção de Lionel Messi, internautas reviveram a brincadeira: “Retorna a maldição do Mick Jagger”, comentou um perfil no X. “Foi só o Mick Jagger aparecer que a Inglaterra está dizendo adeus à final da Copa”, escreveu outro.

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TAGS:
Mick Jagger
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