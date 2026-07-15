A maldição voltou? Mick Jagger testemunha derrota da Inglaterra na Copa do Mundo
Vocalista do The Rolling Stones marcou presença na partida entre Inglaterra e Argentina que aconteceu nesta quarta-feira, 15
Durante a partida da semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, que aconteceu às 16h desta quarta-feira, 15, o cantor britânico Mick Jagger marcou presença no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, para assistir à disputa. Entre os fãs de futebol, o astro é conhecido por ser um grande “pé frio” nos jogos de seu país.
Com a vitória da Argentina, que marcou 2 a 1 no placar, a superstição bastante popular envolvendo o vocalista da banda The Rolling Stones voltou a ganhar força nas redes sociais. Ao longo do Mundial de 2026, a “maldição de Mick Jagger” falhou apenas uma vez, no jogo entre Inglaterra e Noruega que, para a surpresa dos conspiradores, resultou na vitória da seleção inglesa, que levou a melhor no placar de 2×1.
Após a derrota do time de Jagger contra a seleção de Lionel Messi, internautas reviveram a brincadeira: “Retorna a maldição do Mick Jagger”, comentou um perfil no X. “Foi só o Mick Jagger aparecer que a Inglaterra está dizendo adeus à final da Copa”, escreveu outro.
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial