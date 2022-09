A luta inglória de Klara Castanho na Justiça após violação de privacidade

A atriz Klara Castanho, de 21 anos, deu mais um passo na luta inglória que travará nos próximos meses contra o colunista Leo Dias, Antônia Fontenelle e a youtuber Adriana Kappaz, ao entrar com uma queixa-crime contra os três por difamação, calúnia e injúria. Ajuizado no TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), na queixa-crime, Klara afirma que os três teriam mentido sobre sua gravidez, além de terem humilhado Klara com a divulgação do estupro que ela sofreu no ano passado.

Klara engravidou após o estupro e deu o filho para adoção. O fato, que ela gostaria que ficasse em sigilo, circulava nas redes sociais, especialmente após Antônia Fontenelle afirmar em uma live que “uma atriz global de 21 anos teria engravidado e dado a criança para adoção”. Leo Dias também já tinha falado sobre o assunto no programa The Noite com Danilo Gentili (SBT). Embora os denunciados por Klara não tenha citado o nome dela, eles não teriam deixado dúvidas de que se tratava dela.

A briga, no entanto, não vai ser fácil. Em julho, Klara teve um pedido negado pela Justiça do Rio de Janeiro para que um vídeo em que Antônia Fontenelle falava a respeito do caso de estupro fosse retirado do ar.

No início do ano, Klara publicou uma carta aberta em que repudiava o vazamento da história do estupro, da gravidez e da entrega do bebê para a adoção. O caso teria sido vazado para os colunistas por uma funcionária do hospital. Pela lei brasileira, Klara teria direito a fazer um aborto legal, mas ela optou por fazer uma entrega direta para a adoção – uma ação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Até o momento, apenas Antônia Fontenelle se manifestou nas redes sociais, dizendo que não existe pedido de prisão contra ela, e que a queixa-crime se trata de um processo embrionário e ainda será analisado pelo Ministério Público. Essa briga está longe de acabar.