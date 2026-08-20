A luta de Ney Matogrosso por preservação ambiental em sítio

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Ney Matogrosso, aos 85 anos, encontrou na natureza um refúgio pessoal e ambiental. Em seu sítio de 140 hectares em Saquarema, mais da metade do terreno é dedicada à preservação, com 10 mil animais silvestres já libertados. A propriedade conta com RPPNs, garantindo a proteção da Mata Atlântica de forma definitiva.

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Aos 85 anos, Ney Matogrosso encontrou na natureza um de seus refúgios longe dos palcos. O cantor é proprietário de um sítio de 140 hectares, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, onde destinou mais da metade do terreno à preservação ambiental. Em uma publicação nas redes sociais, ele destacou que mais de 10 mil animais silvestres já foram libertados no local.

“O amor de Ney Matogrosso pelos animais não é apenas um traço de sua personalidade, mas uma parte fundamental do seu estilo de vida e da sua visão do mundo. Desde a infância até os dias de hoje, essa relação é marcada pelo respeito, pela convivência próxima e pela defesa contínua do meio ambiente”, informa a publicação.

Cerca de 80 hectares da propriedade são protegidos por duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), modelo que assegura a conservação da área de forma definitiva. Isso significa que a proteção da vegetação e da biodiversidade permanece mesmo se a propriedade mudar de mãos no futuro. Assim, o endereço escolhido pelo artista como refúgio pessoal também se tornou um espaço permanente de proteção à Mata Atlântica.

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