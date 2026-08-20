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Cultura

A luta de Ney Matogrosso por preservação ambiental em sítio

Cantor encontrou refúgio na Região dos Lagos do Rio

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 12h35 | Atualizado em 20 ago 2026, 12h41
Ney Matogrosso
Ney Matogrosso (Wagner Meier/Getty Images)
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A luta de Ney Matogrosso por preservação ambiental em sítio Priorizar nos meus resultados Google

Aos 85 anos, Ney Matogrosso encontrou na natureza um de seus refúgios longe dos palcos. O cantor é proprietário de um sítio de 140 hectares, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, onde destinou mais da metade do terreno à preservação ambiental. Em uma publicação nas redes sociais, ele destacou que mais de 10 mil animais silvestres já foram libertados no local.

“O amor de Ney Matogrosso pelos animais não é apenas um traço de sua personalidade, mas uma parte fundamental do seu estilo de vida e da sua visão do mundo. Desde a infância até os dias de hoje, essa relação é marcada pelo respeito, pela convivência próxima e pela defesa contínua do meio ambiente”, informa a publicação.

Cerca de 80 hectares da propriedade são protegidos por duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), modelo que assegura a conservação da área de forma definitiva. Isso significa que a proteção da vegetação e da biodiversidade permanece mesmo se a propriedade mudar de mãos no futuro. Assim, o endereço escolhido pelo artista como refúgio pessoal também se tornou um espaço permanente de proteção à Mata Atlântica.

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