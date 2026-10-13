OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Cultura

A luta de Netinho contra problemas de saúde: de três AVCs ao câncer

Cantor enfrentou cirurgias cerebrais e internações prolongadas

Por Giovanna Fraguito 13 out 2026, 11h46
Netinho durante a 2ª edição do Jardins do Éden Festival, no Gran Hotel Stella Maris Resort em 2009
Netinho durante a 2ª edição do Jardins do Éden Festival, no Gran Hotel Stella Maris Resort em 2009 (Rogério Pallatta/VEJA)
Continua após publicidade
A luta de Netinho contra problemas de saúde: de três AVCs ao câncer Priorize VEJA no Google

Netinho, 60, morreu nesta terça-feira, 13, em Salvador, após uma série de complicações provocadas por um linfoma não Hodgkin do tipo B, câncer que atinge o sistema linfático. A doença, diagnosticada em 2025, provocou insuficiência renal e falência múltipla de órgãos. Conhecido por sucessos como Milla e Beijo na Boca, o cantor acumulava um histórico de problemas graves de saúde desde 2013, quando passou meses internado e sofreu três acidentes vasculares cerebrais (AVCs).

O primeiro episódio grave aconteceu em abril de 2013, quando o artista procurou atendimento médico após sentir dores intensas. Exames identificaram alterações no fígado, incluindo tumores benignos chamados adenomas hepáticos. Durante uma biópsia, sofreu uma hemorragia que exigiu cirurgia de emergência. Transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, teve três AVCs e passou por três cirurgias cerebrais em apenas sete dias. Após seis meses de internação, recebeu alta em cadeira de rodas, pesando 58 quilos. Posteriormente, associou parte dos problemas ao uso de anabolizantes prescritos por um médico.

Em 2014, ainda debilitado, Netinho enfrentou um quadro de depressão profunda que o levou a uma nova internação de seis meses. Na ocasião, foi submetido à implantação de uma válvula cerebral para tentar controlar as complicações neurológicas. Já em 2015, passou por cinco meses de reabilitação no Hospital Sarah Kubitschek, em Salvador, e precisou ser hospitalizado novamente após tentar retomar os shows. 

Em fevereiro de 2025, exames revelaram um linfoma não Hodgkin do tipo B, considerado agressivo. O diagnóstico o obrigou a cancelar seis apresentações previstas para o Carnaval. Durante cinco meses, passou por sessões de quimioterapia e, após a quarta etapa, exames já não identificavam sinais do câncer. Com a remissão da doença, o transplante de medula inicialmente previsto foi descartado, e ele voltou aos palcos em outubro daquele ano.

Siga
Continua após a publicidade

A melhora, porém, não foi definitiva. Em maio de 2026, o cantor revelou que exames realizados para investigar um problema renal haviam identificado o retorno do linfoma. Em junho, retomou a quimioterapia e, em agosto, informou ter concluído nove das dezesseis sessões previstas antes de um transplante autólogo de medula óssea. O quadro voltou a se agravar em setembro, quando sua equipe anunciou uma nova internação no Hospital Aliança Star e o afastamento temporário das redes sociais para que ele se concentrasse no tratamento. 

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente  

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
Netinho
Saúde
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).