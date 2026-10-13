A luta de Netinho contra problemas de saúde: de três AVCs ao câncer

Netinho, 60, morreu nesta terça-feira, 13, em Salvador, após uma série de complicações provocadas por um linfoma não Hodgkin do tipo B, câncer que atinge o sistema linfático. A doença, diagnosticada em 2025, provocou insuficiência renal e falência múltipla de órgãos. Conhecido por sucessos como Milla e Beijo na Boca, o cantor acumulava um histórico de problemas graves de saúde desde 2013, quando passou meses internado e sofreu três acidentes vasculares cerebrais (AVCs).

O primeiro episódio grave aconteceu em abril de 2013, quando o artista procurou atendimento médico após sentir dores intensas. Exames identificaram alterações no fígado, incluindo tumores benignos chamados adenomas hepáticos. Durante uma biópsia, sofreu uma hemorragia que exigiu cirurgia de emergência. Transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, teve três AVCs e passou por três cirurgias cerebrais em apenas sete dias. Após seis meses de internação, recebeu alta em cadeira de rodas, pesando 58 quilos. Posteriormente, associou parte dos problemas ao uso de anabolizantes prescritos por um médico.

Em 2014, ainda debilitado, Netinho enfrentou um quadro de depressão profunda que o levou a uma nova internação de seis meses. Na ocasião, foi submetido à implantação de uma válvula cerebral para tentar controlar as complicações neurológicas. Já em 2015, passou por cinco meses de reabilitação no Hospital Sarah Kubitschek, em Salvador, e precisou ser hospitalizado novamente após tentar retomar os shows.

Em fevereiro de 2025, exames revelaram um linfoma não Hodgkin do tipo B, considerado agressivo. O diagnóstico o obrigou a cancelar seis apresentações previstas para o Carnaval. Durante cinco meses, passou por sessões de quimioterapia e, após a quarta etapa, exames já não identificavam sinais do câncer. Com a remissão da doença, o transplante de medula inicialmente previsto foi descartado, e ele voltou aos palcos em outubro daquele ano.

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A melhora, porém, não foi definitiva. Em maio de 2026, o cantor revelou que exames realizados para investigar um problema renal haviam identificado o retorno do linfoma. Em junho, retomou a quimioterapia e, em agosto, informou ter concluído nove das dezesseis sessões previstas antes de um transplante autólogo de medula óssea. O quadro voltou a se agravar em setembro, quando sua equipe anunciou uma nova internação no Hospital Aliança Star e o afastamento temporário das redes sociais para que ele se concentrasse no tratamento.

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