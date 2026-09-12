A longa história de Maroon 5 com o Rock in Rio: headliner tapa-buracos

Principal atração do Rock in Rio no próximo sábado, 12, a banda americana Maroon 5 se prepara para aquela que vai ser a sua quarta apresentação em três edições do festival. Liderado por Adam Levine, o grupo se tornará um dos recordistas em participações na Cidade do Rock, fortalecendo ainda mais seu vínculo com o Brasil, onde terá feito 28 exibições até o final desta passagem.

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Apesar das inúmeras demonstrações de afeto públicas por parte da banda, com direito a integrantes vestindo camisas da Seleção Brasileira durante shows e o próprio Levine afirmando que o Brasil é o seu lugar favorito, o vínculo entre Maroon 5 e o maior festival do país é marcado por uma estranha relação de “tapa-buraco”. O primeiro show feito pela banda, em 2011, só aconteceu após o rapper Jay-Z decidir cancelar sua aparição no evento, abrindo espaço para o grupo.

Essa posição de tapa-buraco se repetiu em 2017, quando o Maroon 5 retornou ao festival, dessa vez na posição de headliner, para fechar um dia com Skank, Shawn Mendes e Fergie. No entanto, uma das atrações mais aguardadas do festival, Lady Gaga, cancelou sua apresentação logo no primeiro dia do evento.

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O episódio fez com que o grupo liderado por Levine fosse selecionado para substituir a diva pop, novamente abrindo o RiR como alternativa a outro artista, antes de se apresentar novamente no dia seguinte, em sua data original. A troca gerou reações bastante negativas, com fãs chegando a pedir para a organização do evento optar por outros artistas, como a cantora Anitta.

A menos que a edição de 2026 traga alguma surpresa, deverá ser a primeira vez que o Maroon 5 participa do Rock in Rio sem ter que se prestar ao papel de atração substituta. Os artistas desembarcam na cidade do Rock após uma maratona de shows ocorridos em Ribeirão Preto, São Paulo e Salvador, buscando fechar sua passagem no Brasil em grande estilo — antes de inevitavelmente retornarem.

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