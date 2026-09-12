Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Cultura

A longa história de Maroon 5 com o Rock in Rio: headliner tapa-buracos

Banda será a atração principal de sábado, 12

Por Flávio Monteiro 12 set 2026, 14h00
Cantor barbudo de camisa xadrez e regata amarela se apresenta em palco iluminado por luzes laranja, com fumaça e silhuetas de músicos ao fundo. Mãos da plateia erguidas em primeiro plano.
Adam Levine, do Maroon 5, se apresenta em concerto no Madison Square Garden em 20 de novembro de 2025, na cidade de Nova Iorque (Jamie McCarthy/Getty Images)
Continua após publicidade
A longa história de Maroon 5 com o Rock in Rio: headliner tapa-buracos Priorizar nos meus resultados Google

Principal atração do Rock in Rio no próximo sábado, 12, a banda americana Maroon 5 se prepara para aquela que vai ser a sua quarta apresentação em três edições do festival. Liderado por Adam Levine, o grupo se tornará um dos recordistas em participações na Cidade do Rock, fortalecendo ainda mais seu vínculo com o Brasil, onde terá feito 28 exibições até o final desta passagem.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

Apesar das inúmeras demonstrações de afeto públicas por parte da banda, com direito a integrantes vestindo camisas da Seleção Brasileira durante shows e o próprio Levine afirmando que o Brasil é o seu lugar favorito, o vínculo entre Maroon 5 e o maior festival do país é marcado por uma estranha relação de “tapa-buraco”. O primeiro show feito pela banda, em 2011, só aconteceu após o rapper Jay-Z decidir cancelar sua aparição no evento, abrindo espaço para o grupo.

Essa posição de tapa-buraco se repetiu em 2017, quando o Maroon 5 retornou ao festival, dessa vez na posição de headliner, para fechar um dia com Skank, Shawn Mendes e Fergie. No entanto, uma das atrações mais aguardadas do festival, Lady Gaga, cancelou sua apresentação logo no primeiro dia do evento.

Siga
Continua após a publicidade

O episódio fez com que o grupo liderado por Levine fosse selecionado para substituir a diva pop, novamente abrindo o RiR como alternativa a outro artista, antes de se apresentar novamente no dia seguinte, em sua data original. A troca gerou reações bastante negativas, com fãs chegando a pedir para a organização do evento optar por outros artistas, como a cantora Anitta.

A menos que a edição de 2026 traga alguma surpresa, deverá ser a primeira vez que o Maroon 5 participa do Rock in Rio sem ter que se prestar ao papel de atração substituta. Os artistas desembarcam na cidade do Rock após uma maratona de shows ocorridos em Ribeirão Preto, São Paulo e Salvador, buscando fechar sua passagem no Brasil em grande estilo — antes de inevitavelmente retornarem.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
festival
Gente
Rock in Rio
Shows
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).