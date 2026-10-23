A lista de requisitos de Kim Kardashian para assumir relacionamento

A empresária Kim Kardashian listou os 55 requisitos adotados por ela para namorar alguém. Em um episódio do reality show The Kardashians, a socialite listou pontos como proteger e lutar por ela, ser legal, calmo e divertido, adotar uma postura positiva, assumir responsabilidades e não ter uma papada.

Namorado o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, Kim já havia refletido anteriormente sobre seu período solteiro após o divórcio do rapper Kanye West. “Fiquei solteira por cinco anos. E foi ótimo. Pude me concentrar nos meus filhos e em projetos nos quais eu realmente queria estar envolvida. Realmente não senti nenhuma pressa”, disse.

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