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Cultura

A língua afiada de Anitta na estreia de ‘Estrelas da Casa’

Cantora atua como 'conselheira' no reality show da Globo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 11h05 | Atualizado em 26 ago 2026, 16h33
Cantora Anitta, de cabelos castanhos longos, usando um top branco, colar dourado com pedras azuis e pulseira dourada, segura um microfone e gesticula com a mão direita, que tem tatuagens de henna. Ela está em um palco escuro com iluminação vermelha, falando em um evento ao vivo
Anitta no 'Estrelas da Casa' (TV Globo/Reprodução)
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Escalada para ser a “conselheira” de Estrelas da Casa, novo reality musical da Globo, Anitta mostrou logo na estreia, nesta terça-feira, 25, que não pretende economizar sinceridade. Ao avaliar os participantes, a cantora fez críticas ao som, às performances e até ao figurino dos candidatos.

Em uma das apresentações, Anitta observou que os instrumentos acabaram se sobressaindo às vozes. “A produção continuou bem alta e, quando eram os tons baixos, a gente não conseguiu ouvi-los tanto”, ponderou.

Nem o visual escapou da avaliação da artista. Ao comentar o figurino de um dos grupos, disse que os integrantes pareciam adolescentes. “Eu entendo a proposta de ser um grupo jovem, para a galera jovem, mas também a gente não precisa se vestir como [quem tem] 15 anos. A gente pode se vestir como adultos. Uma galera mais velha”, disparou.

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A observação arrancou gritos da plateia e provocou um riso sem graça de Belo, um dos mentores dos participantes. Ao perceber que talvez tivesse pesado a mão nos conselhos, Anitta brincou: “Eu vou falando e aí, qualquer coisa, se não gostarem, no próximo programa eu vou ficando mais contida”.

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