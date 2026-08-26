A língua afiada de Anitta na estreia de ‘Estrelas da Casa’
Cantora atua como 'conselheira' no reality show da Globo
Escalada para ser a “conselheira” de Estrelas da Casa, novo reality musical da Globo, Anitta mostrou logo na estreia, nesta terça-feira, 25, que não pretende economizar sinceridade. Ao avaliar os participantes, a cantora fez críticas ao som, às performances e até ao figurino dos candidatos.
Em uma das apresentações, Anitta observou que os instrumentos acabaram se sobressaindo às vozes. “A produção continuou bem alta e, quando eram os tons baixos, a gente não conseguiu ouvi-los tanto”, ponderou.
Nem o visual escapou da avaliação da artista. Ao comentar o figurino de um dos grupos, disse que os integrantes pareciam adolescentes. “Eu entendo a proposta de ser um grupo jovem, para a galera jovem, mas também a gente não precisa se vestir como [quem tem] 15 anos. A gente pode se vestir como adultos. Uma galera mais velha”, disparou.
A observação arrancou gritos da plateia e provocou um riso sem graça de Belo, um dos mentores dos participantes. Ao perceber que talvez tivesse pesado a mão nos conselhos, Anitta brincou: “Eu vou falando e aí, qualquer coisa, se não gostarem, no próximo programa eu vou ficando mais contida”.
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