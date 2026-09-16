A lição aprendida por Faustão após quatro transplantes de órgãos

O ex-apresentador global Fausto Silva, o Faustão, concedeu entrevista ao programa Conversa com Bial desta terça-feira, 15, e se abriu sobre a própria saúde conturbada — que exigiu quatro transplantes diferentes nos últimos anos: um de coração, dois de rim e um de fígado.

Aos 76 anos, ele revelou o que aprendeu com os procedimentos: “Paciência cura. Fui adestrado para ter paciência, resiliência e tudo com ‘ência’”.

Faustão ainda levou ao programa os dois médicos que supervisionaram os transplantes, a quem se refere como heróis que salvaram sua vida: o cardiologista Fernando Bacal e o cirurgião Fábio Gaiotto.

Ambos endossaram o relato de Faustão, que ainda pontuou: “Graças a Deus, confiei nos médicos certos e também na minha mulher, que me fez mudar bastante ao longo da vida. Não é a minha praia. Por que tenho que ficar dando palpite e querendo saber de tudo? Não sou formado em medicina pela internet. Eu já estava no bico do corvo. Então, pensei: ‘É melhor ficar quieto e seguir direitinho o que eles mandarem’”.