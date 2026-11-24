O quinto episódio da série documental A Clínica, que foi ao ar na TV Globo nesta segunda-feira, 23, avança sobre os diferentes relatos em torno da atuação de Sabino Ferreira de Farias à frente da Clínica Maxwell. Ao longo do episódio, a partir de depoimentos de ex-pacientes e de pessoas próximas, como a ex-esposa de Sabino, o médico apresenta sua versão sobre questionamentos envolvendo a clínica e sua atuação, aborda momentos de sua relação com os pacientes e retoma a morte de Ryan Gracie. Sobre o caso, o médico relembra que foi absolvido pela Justiça após recorrer da condenação em primeira instância e também pelo Conselho Federal de Medicina.

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Para a diretora e roteirista Camila Appel, as entrevistas com Sabino reforçaram a percepção construída durante a apuração. “Acho que a impressão que tive do Sabino correspondeu muito à imagem que eu já estava formando a partir dos depoimentos, tanto nos aspectos positivos quanto nos negativos”.

Ao ser questionado sobre os relatos e questionamentos apresentados ao longo da série, Sabino afirma que todos têm o direito de pensar e falar sobre ele e apresenta sua perspectiva sobre sua atuação à frente da clínica. Apesar disso, se mostra furioso com algumas perguntas que insistem em trazer esclarecimentos sobre fatos passados em seu estabelecimento médico. Outro relato abordado na conversa entre Camila e Sabino é o da ex-esposa do médico, que revisita sua relação com ele e relembra alguns dos momentos que viveu ao seu lado.