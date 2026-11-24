Garota do Momento, que representava a TV Globo na disputa de melhor telenovela no Emmy Internacional na noite de segunda-feira, 2, acabou perdendo para uma adaptação de outra novela da emissora carioca. A produção Leyla: Sombras do Passado, remake turco de Avenida Brasil, conquistou o prêmio.

Qual é a origem do texto vencedor do prêmio?

Escrita por Gökhan Horzum, Leyla: Sombras do Passado baseia-se na história desenvolvida por João Emanuel Carneiro em 2012. A trama original acompanhava Nina, interpretada por Débora Falabella, e a vilã Carminha, papel de Adriana Esteves. A obra brasileira está em exibição no Vale a Pena Ver de Novo e ganhará uma sequência no ano de 2027. O folhetim turco concorria diretamente com a novela da escritora Alessandra Poggi e com produções oriundas da Espanha.

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De que trata a novela brasileira indicada?

Exibida entre 2024 e 2025, Garota do Momento é ambientada na década de 1950. A história foca na trajetória da protagonista Beatriz, interpretada pela atriz Duda Santos, que busca descobrir a própria identidade e reencontrar a mãe, Clarice, papel de Carol Castro. Ao longo do enredo, a personagem principal apaixona-se por Beto, vivido por Pedro Novaes, e precisa enfrentar os obstáculos impostos pela vilã Bia, interpretada por Maisa Silva.

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Quantos países disputaram a premiação internacional?

A cerimônia do Emmy Internacional reuniu 64 indicados procedentes de 22 países distintos, distribuídos em 16 categorias. Além da categoria de dramaturgia, a emissora brasileira participava do evento com outras quatro nomeações ligadas ao seu setor de jornalismo e documentários, mas não obteve vitórias em nenhuma das disputas da noite.

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