A irmã de Bruna Marquezine que quer se mostrar artista plural

A irmã de Bruna Marquezine, Luana, de 23 anos, deu um passo a mais na carreira artística. Acompanhando a atriz desde a infância em gravações e peças, se apaixonou pela atuação e decidiu seguir na área. Natural do Rio de Janeiro, Luana se mudou para São Paulo para estudar Artes Visuais na Faculdade de Belas Artes. Deixando o sobrenome Maia de lado e publicando mais conteúdos nas redes sociais, a artista quer crescer, ver e ser vista.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Desde 2021, Luana mostra algumas das artes que produz em uma conta no Instagram e mostra como é o processo criativo até chegar na versão final. Os projetos vão desde quadros feitos com tinta e colagens, até bordados e esculturas. Boa parte das telas que produz é de tinta acrílicas. Querendo provar que é uma artista plural, dança desde os 4 anos, mas se despediu da vida de dançarina por conta da mudança de cidade.

Aos 12 anos, com o objetivo de se aproximar da atuação, Luana começou a fazer aulas de teatro. Em 2014, foi escolhida para fazer parte de Em Família, novela de Manoel Carlos, como Clara, na primeira fase da produção. Apesar do foco maior ser na artes plásticas, não descarta a possibilidade de voltar para a artes cênicas. “Hoje, eu não consigo enxergar um lugar em que eu não converse essas áreas. Tento fazer as minhas produções, sempre que posso, incrementando um pouquinho de uma na outra, fazendo alguma coisa diferente que misture o cênico com a dança, que misture a dança com a pintura. Adoro fazer essas misturinhas”, contou.

Continua após a publicidade

Fora da vida profissional, Luana namora o cantor e ator Lucca Picon, 25 anos. Filho da atriz Fernanda Rodrigues, seguiu os passos da mãe. Em 2019, o jovem fez parte de Malhação: Toda Forma de Amar; e agora segue como a namorada, na luta por um lugar ao sol.