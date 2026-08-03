A intriga nos bastidores que impede ‘Barbie 2’ de sair do papel

Primeiro longa-metragem hollywoodiano a ser estrelado pela icônica boneca, Barbie teve a maior bilheteria de 2023 e se tornou também um fenômeno comportamental, inspirando milhões de mulheres ao redor do mundo a abraçar o rosa e a repensar normas de gênero. Normalmente, tamanho sucesso ocasionaria a produção imediata de uma sequência, mas esse não foi o caso. Mais de três anos depois, disputas financeiras nos bastidores ainda impedem que a produção saia do papel.

Segundo apuração do The New York Times, o CEO do estúdio Warner Bros. Discovery, David Zaslav, não permitiu que os astros Margot Robbie e Ryan Gosling recebessem os salários polpudos que desejavam para retornar aos papéis. A reportagem não diz quanto a atriz solicita, mas alega que o intérprete de Ken exige pagamento de 20 milhões de dólares, além de participação nos lucros do filme.

A diretora de Barbie, Greta Gerwig, assinou um contrato que dizia respeito a apenas um filme, mas estaria disposta a retornar e já elabora uma premissa para a sequência ao lado do marido Noah Baumbach. Ela, porém, não revelará qual é a trama até que o estúdio e os astros cheguem a um acordo. Se isso não acontecer em breve, o projeto pode ficar perdido para sempre: os direitos da personagem voltam à empresa Mattel em dezembro.

Caso isso ocorra, a Mattel terá que criar uma nova versão cinematográfica da personagem, sem acesso aos elementos compostos por Gerwig, Robbie e Gosling.

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Os executivos da Warner Pam Abdy e Michael De Luca confirmaram a negociação em um comunicado: “Temos um acordo de direitos autorais com a Mattel em curso e fizemos diversas ofertas para tentar finalizar as negociações e começar a produção do novo Barbie. Infelizmente, um acordo ainda não foi atingido”. Segundo a reportagem, o estúdio já fez seis propostas aos artistas, nenhuma das quais foi considerada satisfatória.

https://youtu.be/NVIpIMqeJVM?si=R8SRU9q3pbqqgjTZ

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