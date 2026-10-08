A intensa rotina de Tainá Müller para viver Magic Paula: ‘Curou minha criança interior’
Atriz falou à coluna GENTE sobre produção que aborda campanha histórica do basquete feminino nas Olimpíadas de 1996
A atriz Tainá Müller marcou presença no Festival do Rio na última terça-feira, 6, para prestigiar a sessão especial de Feito Pipa, produção de Allan Deberton que representa o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar. Em conversa com a coluna GENTE, Tainá falou sobre seu trabalho recente como Magic Paula na cinebiografia Paula e Hortência – A Última Chance, que chega aos cinemas em 2027.
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“Foi um dos processos mais bonitos que eu já vivi como atriz, sem sombra de dúvidas. Foi um processo muito feminino, conduzido com uma maestria, uma delicadeza gigante da Joca (Georgia Guerra-Peixe), que é a nossa diretora”, contou.
No longa, Tainá contracena com Juliana Didone, que interpreta Hortência Marcari, e revive a jornada da dupla na icônica campanha das Olimpíadas de Atlanta, em 1996. A preparação para viver a atleta incluiu uma rotina física intensa. Foram seis dias de treino por semana, muitas vezes duas vezes ao dia, além de acompanhamento nutricional e até preparação vocal para reproduzir a voz da jogadora – um processo que, para Tainá, “curou” questões de sua criança interior.
“Eu era sempre a última a ser escolhida na Educação Física, então eu falo que esse filme também curou essa criança interior, porque, no momento em que eu me propus também a treinar com seriedade, com esse objetivo muito focado na minha mente, eu mesma me surpreendi com a evolução rápida que tive”, aponta.
Tainá também lamenta que o esporte não viva seu auge no país e defende um novo olhar para a modalidade. “O basquete é um esporte lindo, é uma dança. E ele teve um momento brilhante no Brasil. É uma pena que hoje ele esteja tão desprestigiado, porque a gente conseguiu coisas incríveis com a Paula, a Hortência e o Oscar. Acho que a gente merece olhar para esse esporte com mais carinho”.