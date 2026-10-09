‘A instituição homem está meio falida’, diz Henrique Barreira, de ‘Quem Ama Cuida’

Em destaque como André em Quem Ama Cuida, o ator Henrique Barreira falou sobre a sensibilidade e o respeito demonstrados pelo personagem, características que, segundo ele, sua própria família diz serem difíceis de encontrar na vida real. “Acho engraçado. As mulheres da minha família falam muito isso. Às vezes comentam: ‘Eu queria um André. Onde é que acha um André?’”.

Para Barreira, a reação positiva do público a personagens que demonstram devoção às companheiras reflete a busca por comportamentos diferentes dos encontrados no dia a dia. “A instituição homem já está meio falida. As pessoas veem na dramaturgia um personagem que acaba sendo guiado pelo coração e tem uma certa sensibilidade, um respeito”, afirmou.

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