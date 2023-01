A inspiração por trás do look polêmico de Kylie Jenner

A badalada semana de moda de alta-costura de Paris deu o pontapé inicial nesta segunda-feira, 23, e já estreou com polêmica. Durante o desfile da grife italiana Schiaparelli, Kylie Jenner apareceu trajada com um vestido preto de veludo adereçado com uma cabeça de leão sintética, mas um tanto realista, acoplada ao ombro. A peça faz parte da nova coleção da marca, e causou estranheza por, a um primeiro olhar, evocar as cabeças de animais empalhadas e exibidas como troféu por caçadores.

O conceito, no entanto, bebe de uma história clássica: a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Batizada de Inferno, a coleção se inspira na parte mais célebre do poema épico italiano, que descreve os nove círculos do inferno. Na obra, a porta do local é guardada por uma pantera, um leão, uma loba, que representam, respectivamente, luxúria, orgulho e avareza. A peça usada por Kylie faz parte do trio que ilustra o mito, cada uma com um animal. Os bichos foram construídos a mão com uma técnica de taxidermia falsa, a partir de espuma, resina e outros materiais sintéticos. “O mimetismo (aquilo é um leão de verdade?) torna-se sua própria forma de surrealismo nesta coleção, de modo que você nunca tem certeza de quem fez a peça que está olhando – foi a natureza? Ou foi homem?”, escreveu o diretor criativa Daniel Roseberry.

A ideia está alinhada com a história de ousadia da marca, mas entra em conflito com a moda ecológica que vem sendo defendida nos últimos anos. Mesmo que as cabeças de animais sejam falsas, e a empresa tenha deixado claro que nenhuma animal foi ferido no processo, a imagem dos bichos romantizada na passarela parece mais próxima de um passado não tão distante — no qual casacos de pele glamourosos eram exibidos à revelia do sofrimento animal —, do que de um presente em que marcas de luxo têm vetado o uso de couro e pele de suas coleções. “Isso só mostra que esses animais tem valor mortos. Mas não é verdade. A beleza deles está na vida, em suas adaptações e na história evolutiva. Não em desfilar em uma passarela”, criticou o zoólogo e apresentador de televisão Dan O’neill. Falso ou não, o desconforto causado fica em uma linha tênue entre a liberdade artística de chocar e o bom senso (ou o bom gosto), que parece ter sido jogado para escanteio em nome do conceito.