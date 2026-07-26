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Cultura

A influenciadora cigana que faz fama revelando o dia a dia de sua comunidade

Aos 26 anos, Trewley Precious tem se destacado nas redes sociais — e agora também na TV

Por Flávio Monteiro 26 jul 2026, 09h00
Mulher loira de vestido verde-limão sentada no capô de um carro verde-água, fazendo uma selfie com o celular e segurando notas de dinheiro. Ao fundo, casas e dois carrinhos de bebê.
Trewley Precious tem conquistado o público do Reino Unido (Reprodução/Instagram)
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Dona de um bronzeado marcante, a cigana Trewley Precious tem conquistado o público digital do Reino Unido. Aos 26 anos, a jovem soma mais de um milhão de seguidores no Instagram e no TikTok, uma audiência construída por meio de suas cômicas postagens sobre o cotidiano na comunidade de Percy King, em Clacton-on-Sea, uma cidade costeira a pouco menos de duas horas de Londres.

Filha de pai cigano e de mãe gorja (termo que significa não-cigano), Precious vive na comunidade, uma das mais carentes de Clacton. Em seus vídeos bem-humorados, costuma mostrar um pouco do seu dia a dia, falar sobre a cultura de sua comunidade e dar dicas sobre cuidados com a aparência e maquiagem.

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Programa e família

O sucesso foi tão grande que garantiu a ela um programa de TV: o Secrets Lives of Gypsy Wives, do Channel 4, que acompanha o dia a dia de Trewley, sua mãe, Tina, e suas quatro irmãs mais velhas, enquanto a influenciadora luta para se tornar uma sensação nas redes. A obra inicia com a morte do patriarca da família, Sidney, responsável por criar a jovem em uma comunidade vibrante e acolhedora.

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“Quando ele estava morrendo e você não podia sair de casa (por causa dos lockdowns decorrentes da pandemia de Covid-19), éramos as enfermeiras dele, estávamos sempre com ele”, detalhou Precious em entrevista ao jornal britânico The Telegraph.

Sidney morreu em 2023, vítima de um câncer. De acordo com Precious, a reação da comunidade local é um dos fatores para que ela não pense em se mudar, mesmo com a fama. “As pessoas esperavam cair o dinheiro do benefício delas para deixar leite na nossa porta, cereal e comida que nem tinham em casa, só para garantir que nós tivéssemos tudo o que precisávamos, para que não precisássemos deixá-lo sozinho e sair para comprar comida. É isso que eu chamo de lealdade”, conta a influenciadora.

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Disruptiva

Diferentemente da grande maioria das ciganas de sua idade, que abraçam a vida doméstica, Precious não demonstra nenhum interesse em se casar ou ter filhos nesse momento. “Não estou criticando quem escolhe seguir esse caminho”, conta. “Minhas irmãs são casadas. Minhas primas ainda são adolescentes e já são casadas e com filhos. Sempre me senti a ovelha negra da família por pensar: ‘Eu ainda não quero isso’.

Segundo a influenciadora, seu objetivo nesse momento é construir uma carreira e um negócio antes de ter filhos. “Por que eu teria que ter um filho antes de descobrir quem eu sou?”, desabafa. É difícil argumentar que é uma escolha equivocada, uma vez que sua trajetória já rendeu a ela um programa de TV.

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“Quero que minha família fique bem. Não quero que minha mãe se preocupe. Não quero que minhas irmãs trabalhem 10 horas por dia em um emprego horrível só para pagar a conta do celular. Não quero isso. Quero ajudá-las e garantir que elas tenham estabilidade”, explica a nova estrela britânica.

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